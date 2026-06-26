Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Ελέφαντας επιτέθηκε σε στρατιωτικό λεωφορείο στη Σρι Λάνκα και έσπασε το παρμπρίζ, δείτε βίντεο
Ελέφαντας επιτέθηκε σε στρατιωτικό λεωφορείο στη Σρι Λάνκα και έσπασε το παρμπρίζ, δείτε βίντεο
Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί
Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Σρι Λάνκα, όταν ένας άγριος ελέφαντας επιτέθηκε σε λεωφορείο που μετέφερε προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή Κιρίντα, στα νότια της χώρας, προκαλώντας πανικό στους επιβαίνοντες.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Ιουνίου, με το σχετικό βίντεο να βλέπει το φως της δημοσιότητας τρεις ημέρες αργότερα. Στις εικόνες καταγράφεται ο ελέφαντας να πλησιάζει το όχημα και να χτυπά με δύναμη το μπροστινό μέρος του, σπάζοντας το παρμπρίζ και προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.
Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι επιβάτες του λεωφορείου κατάφεραν να παραμείνουν ασφαλείς μέχρι να απομακρυνθεί το ζώο.
Σύμφωνα με το BBC, τέτοιου είδους περιστατικά δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στη Σρι Λάνκα. Οι άγριοι ελέφαντες εμφανίζονται συχνά σε δρόμους που βρίσκονται κοντά σε δασικές εκτάσεις και αρκετές φορές επιτίθενται σε διερχόμενα οχήματα, ιδιαίτερα όταν αισθάνονται ότι απειλούνται ή όταν αναζητούν τροφή.
Οι συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριων ελεφάντων αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα σε αρκετές χώρες της Νότιας Ασίας. Η επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων κοντά στους φυσικούς βιότοπους των ζώων έχει αυξήσει τη συχνότητα τέτοιων περιστατικών.
Παρόμοιο συμβάν καταγράφηκε πρόσφατα και στην Ινδία, όταν κοπάδι 35 άγριων ελεφάντων διέκοψε την κυκλοφορία στην περιοχή Τζαλπαϊγκούρι της Δυτικής Βεγγάλης. Τα ζώα, που επέστρεφαν από το Μπουτάν, αναγκάστηκαν να αλλάξουν τη διαδρομή τους εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και της ανόδου της στάθμης των ποταμών, αναζητώντας ασφαλέστερο καταφύγιο και τροφή.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Ιουνίου, με το σχετικό βίντεο να βλέπει το φως της δημοσιότητας τρεις ημέρες αργότερα. Στις εικόνες καταγράφεται ο ελέφαντας να πλησιάζει το όχημα και να χτυπά με δύναμη το μπροστινό μέρος του, σπάζοντας το παρμπρίζ και προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.
Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι επιβάτες του λεωφορείου κατάφεραν να παραμείνουν ασφαλείς μέχρι να απομακρυνθεί το ζώο.
Σύμφωνα με το BBC, τέτοιου είδους περιστατικά δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στη Σρι Λάνκα. Οι άγριοι ελέφαντες εμφανίζονται συχνά σε δρόμους που βρίσκονται κοντά σε δασικές εκτάσεις και αρκετές φορές επιτίθενται σε διερχόμενα οχήματα, ιδιαίτερα όταν αισθάνονται ότι απειλούνται ή όταν αναζητούν τροφή.
Οι συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριων ελεφάντων αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα σε αρκετές χώρες της Νότιας Ασίας. Η επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων κοντά στους φυσικούς βιότοπους των ζώων έχει αυξήσει τη συχνότητα τέτοιων περιστατικών.
Συχνές οι συναντήσεις ανθρώπων και ελεφάντων
Παρόμοιο συμβάν καταγράφηκε πρόσφατα και στην Ινδία, όταν κοπάδι 35 άγριων ελεφάντων διέκοψε την κυκλοφορία στην περιοχή Τζαλπαϊγκούρι της Δυτικής Βεγγάλης. Τα ζώα, που επέστρεφαν από το Μπουτάν, αναγκάστηκαν να αλλάξουν τη διαδρομή τους εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και της ανόδου της στάθμης των ποταμών, αναζητώντας ασφαλέστερο καταφύγιο και τροφή.
Bengal Herd of 35 elephants returning from Bhutan side disrupt traffic in Jalpaiguri.— News Arena India (@NewsArenaIndia) June 26, 2026
Continuous rainfall in Bhutan and the Dooars had led to a rise in river water levels, prompting the elephants to move towards Bhutan a few days ago in search of safer shelter and food. pic.twitter.com/Z5s5fk8UX7
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