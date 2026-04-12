Γκαλιμπάφ για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν: «Οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των Ιρανών»
H πρώτη δημόσια τοποθέτηση μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου
Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προχώρησε στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την ολοκλήρωση των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ
Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι είχε τονίσει πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων ότι «έχουμε καλή πίστη και βούληση, αλλά λόγω των εμπειριών από τους δύο προηγούμενους πολέμους, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην αντίπαλη πλευρά».
«Η αντίπαλη πλευρά τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιρανικής αντιπροσωπείας σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ευχαριστώ επίσης τη φιλική και αδελφική χώρα, το Πακιστάν, για τις προσπάθειές της να διευκολύνει τη διαδικασία αυτών των διαπραγματεύσεων και στέλνω τους χαιρετισμούς μου στον λαό του Πακιστάν.
Αναλυτικά η ανάρτηση:«Πριν από τις διαπραγματεύσεις, τόνισα ότι διαθέτουμε την απαραίτητη καλή πίστη και βούληση, όμως, λόγω της εμπειρίας των δύο προηγούμενων πολέμων, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην άλλη πλευρά. Οι συνάδελφοί μου στην ιρανική αντιπροσωπεία παρουσίασαν πρωτοβουλίες με προοπτική για το μέλλον, ωστόσο η άλλη πλευρά τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιρανικής αντιπροσωπείας σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων.
Η Αμερική έχει κατανοήσει τη λογική και τις αρχές μας και τώρα είναι η στιγμή να αποφασίσει αν μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας ή όχι. Θεωρούμε κάθε διαπραγμάτευση ως μια ακόμη μέθοδο άσκησης διπλωματίας ισχύος, παράλληλα με τη στρατιωτική προσπάθεια, για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους, και δεν θα σταματήσουμε ούτε στιγμή τις προσπάθειές μας για την εδραίωση των επιτευγμάτων των σαράντα ημερών της εθνικής άμυνας του Ιράν.
۱/پیش از مذاکرات تأکید کردم که ما حسن نیت و ارادهٔ لازم را داریم ولی به دلیل تجربیات دو جنگ قبلی، اعتمادی به طرف مقابل نداریم.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026
همکاران من در هیئت ایرانی میناب۱۶۸ ابتکارات رو به جلویی مطرح کردند ولی طرف مقابل در نهایت نتوانست در این دور از مذاکرات اعتماد هیئت ایرانی را جلب کند.
Το Ιράν είναι ένα έθνος 90 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ευχαριστώ όλους τους ηρωικούς πολίτες του Ιράν που, ακολουθώντας τις συμβουλές του Ανώτατου Ηγέτη και βγαίνοντας στους δρόμους, στήριξαν τα παιδιά τους και μας συνόδευσαν με τις ευχές τους. Στους συναδέλφους μου που συμμετείχαν σε αυτές τις εντατικές διαπραγματεύσεις διάρκειας 21 ωρών, λέω: συγχαρητήρια, ο Θεός να σας δίνει δύναμη».
۵/ ایران یک پیکر است با ۹۰ میلیون جان، از تمام ملت قهرمان ایران که با توصیهٔ مقام معظم رهبری و با حضور در خیابان پشتیبان فرزندان خود بودند و دعای خیر را بدرقهٔ راه ما کردند سپاسگزارم و به همکارانم در این مذاکرات فشرده ۲۱ ساعته خداقوت میگویم.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026
زنده و پاینده باد ایران عزیز!
