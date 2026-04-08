Έδωσε μορφίνη στη μητέρα της, που βρισκόταν στο τέλος της ζωής της και κατηγορήθηκε για φόνο: Η ιστορία της Ρέιτσελ Γουότερς συγκλονίζει τις ΗΠΑ

Η μητέρα της είχε διαγνωστεί με προχωρημένη νόσο Αλτσχάιμερ και πολλαπλό μυέλωμα και βρισκόταν επί μήνες σε κέντρο φροντίδας ασθενών σε τελικό στάδιο





Η μητέρα της, Marsha Foster, 74 ετών, είχε διαγνωστεί με προχωρημένη νόσο Αλτσχάιμερ και πολλαπλό μυέλωμα και βρισκόταν επί μήνες σε κέντρο φροντίδας ασθενών σε τελικό στάδιο (hospice). Σύμφωνα με το κείμενο, η κατάσταση της υγείας της ήταν εξαιρετικά επιβαρυμένη, με βάρος περίπου 80 λιβρών και σοβαρή επιδείνωση της σπονδυλικής της στήλης, ενώ το σώμα της βρισκόταν πλέον στα τελικά στάδια κατάρρευσης.



Η κρίσιμη στιγμή στο hospice Σύμφωνα με τον Guardian, όταν η Rachel Waters έφτασε στη μονάδα φροντίδας στην Τζόρτζια, βρήκε τη μητέρα της σχεδόν χωρίς ανταπόκριση. Όπως αναφέρεται, η οικογένεια θεωρούσε ότι η Marsha υπέφερε, ενώ η κόρη της πίστευε πως δεν της παρεχόταν η απαραίτητη ανακουφιστική αγωγή.



Η Waters ζήτησε από το προσωπικό να χορηγηθεί μορφίνη, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα της πονούσε, όμως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αίτημα απορρίφθηκε με τη διαβεβαίωση ότι η ασθενής ήταν «άνετη». Η ίδια υποστήριξε ότι η μητέρα της είχε ξεκαθαρίσει πριν από τη γνωστική της επιδείνωση πως ήθελε να πεθάνει φυσικά, αλλά χωρίς περιττό πόνο.



Το κιτ φροντίδας και η χορήγηση μορφίνης Η μορφίνη που χρησιμοποιήθηκε προερχόταν από το λεγόμενο «comfort-care kit», ένα κουτί φαρμάκων που είχε δοθεί στην οικογένεια όταν η Marsha είχε εισαχθεί για πρώτη φορά σε hospice το 2022. Στο κιτ αυτό περιλαμβάνονταν μορφίνη και λοραζεπάμη, προκειμένου να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιστάσεις μέχρι να φτάσει νοσηλευτής.







Λίγη ώρα αργότερα, η Marsha πέθανε.



Από τον θάνατο στην ποινική έρευνα Λίγες ώρες μετά, η Rachel Waters ενημερώθηκε ότι η σορός της μητέρας της δεν θα μεταφερόταν άμεσα σε γραφείο τελετών, καθώς είχε σταλεί στο Georgia Bureau of Investigation. Όπως αναφέρει το κείμενο, η ίδια αντιλήφθηκε αμέσως ότι κάποιος είχε καταγγείλει ενδεχόμενο έγκλημα.



Τελικά, 18 μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Waters κατηγορήθηκε για felony murder και malice murder, δύο κατηγορίες που στην Τζόρτζια θεωρούνται κεφαλαιώδη εγκλήματα και θα μπορούσαν θεωρητικά να οδηγήσουν ακόμη και σε θανατική ποινή.



Το πόρισμα της νεκροψίας και η αμφισβήτηση Σύμφωνα με την αυτοψία, η αιτία θανάτου καταγράφηκε αρχικά ως «acute morphine toxicity». Ωστόσο, το ίδιο το δημοσίευμα αναφέρει ότι δύο ανεξάρτητοι ιατροδικαστές, στους οποίους κοινοποιήθηκε η νεκροψία, έκριναν ότι δεν μπορούσε να εξαχθεί με βεβαιότητα από τα δεδομένα ότι η μορφίνη ήταν πράγματι η αιτία θανάτου.



Ο ιατροδικαστής Michael Graham σημειώνει ότι η παρουσία μορφίνης στο αίμα δεν μπορεί να αξιολογηθεί αποκομμένα, καθώς η επίδραση εξαρτάται από την ανοχή του ασθενούς, τον χρόνο χορήγησης και τα υπόλοιπα φάρμακα που είχε λάβει.



Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμμή έκτακτης ανάγκης του hospice, η Rachel έλαβε, σύμφωνα με το κείμενο, οδηγία για χορήγηση 1 ml υγρής μορφίνης. Η ίδια έβαλε τη μορφίνη στο εσωτερικό του κάτω χείλους της μητέρας της, καθώς εκείνη δεν μπορούσε πλέον να καταπιεί.Ακολούθησε έρευνα στο πατρικό σπίτι, κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών και ιατρικού εξοπλισμού, ενώ για περισσότερο από έναν χρόνο η υπόθεση παρέμεινε σε εκκρεμότητα, χωρίς κατηγορίες αλλά και χωρίς επίσημη εξήγηση.

Τελικά, ύστερα από νέα εξέταση του φακέλου, η αιτία θανάτου άλλαξε από «ανθρωποκτονία» σε «undetermined», δηλαδή μη προσδιορισμένη. Λίγες ημέρες αργότερα, οι κατηγορίες εις βάρος της Rachel Waters αποσύρθηκαν.



Η αντιπαράθεση για τη μορφίνη στο τέλος της ζωής Η υπόθεση ανέδειξε και μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη χρήση μορφίνης στην παρηγορητική φροντίδα. Ειδικοί που μίλησαν στο κείμενο υποστηρίζουν ότι η χορήγηση μορφίνης σε ασθενείς που πεθαίνουν δεν επιταχύνει απαραίτητα τον θάνατο, αλλά χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από πόνο και αναπνευστική δυσχέρεια.



Η Angela Novas από το Hospice Foundation of America τονίζει ότι τέτοια emergency kits αποτελούν βασικό μέρος της φιλοσοφίας του hospice, ενώ η καθηγήτρια παρηγορητικής ιατρικής Debra Parker Oliver σημειώνει ότι η φροντίδα στο τέλος της ζωής εξακολουθεί να περιβάλλεται από δυσπιστία, ακριβώς επειδή πολλοί συνδέουν τη μορφίνη μόνο με τον θάνατο ή τον εθισμό.



Το ίδιο το κείμενο αναφέρει ότι οι οδηγίες για τη χρήση αυτών των κιτ διαφέρουν σημαντικά από πάροχο σε πάροχο, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και φόβο στις οικογένειες.



Η προσωπική και οικονομική καταστροφή Παρότι οι κατηγορίες τελικά αποσύρθηκαν, η Rachel Waters υποστηρίζει ότι η ζωή της έχει ήδη καταστραφεί. Όπως δηλώνει, έχασε την οικονομική της σταθερότητα, τη δυνατότητα εργασίας και τις σχέσεις με τα εναπομείναντα μέλη της οικογένειάς της, ενώ στο διαδίκτυο παραμένουν ακόμη δημοσιεύματα που τη χαρακτηρίζουν ύποπτη για φόνο.



Η ίδια επιμένει ότι δεν επιχείρησε να επισπεύσει τον θάνατο της μητέρας της και ότι ούτε η μορφίνη ούτε οποιαδήποτε άλλη υπερδοσολογία συνιστούν, όπως λέει, «ανώδυνο τρόπο θανάτου».



Η πρόταση για τη «Marsha’s Law» Μετά την απόσυρση των κατηγοριών, η Waters ξεκίνησε προσπάθεια για τη θέσπιση της λεγόμενης «Marsha’s Law». Η πρότασή της προβλέπει ότι οι πάροχοι hospice θα πρέπει να καταγράφουν αναλυτικά ποια φάρμακα περιλαμβάνονται σε κάθε comfort-care kit, ποια είναι τα συνιστώμενα εύρη δοσολογίας και ποια πρόσωπα είναι εξουσιοδοτημένα να τα χορηγούν.



Παράλληλα, ζητά να υπάρχει υπογεγραμμένο και επικυρωμένο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα μέλη της οικογένειας ή οι φροντιστές έχουν εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί από το hospice να χορηγούν τα φάρμακα, ώστε να αποφεύγονται παρόμοιες ποινικές περιπέτειες σε μελλοντικές υποθέσεις.



Μια υπόθεση που δίχασε Η υπόθεση της Rachel Waters έγινε αντικείμενο έντονου δημόσιου σχολιασμού στις ΗΠΑ. Για ορισμένους, πρόκειται για μια κόρη που προσπάθησε να ανακουφίσει τη μητέρα της την τελευταία στιγμή. Για άλλους, η εικόνα παρέμεινε σκοτεινή και αμφιλεγόμενη.



Το ίδιο το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ακόμη και όσοι την υπερασπίζονται, συχνά θεωρούν πως επιχείρησε να επισπεύσει τον θάνατο της μητέρας της. Η ίδια απορρίπτει αυτή την ερμηνεία και επιμένει ότι στόχος της είναι να γίνει γνωστή η πραγματική διάσταση της υπόθεσης και να μην περάσουν άλλες οικογένειες το ίδιο.



Η υπόθεση, πέρα από τη νομική της διάσταση, άνοιξε ξανά το ερώτημα για το πώς αντιμετωπίζεται ο θάνατος στο hospice, ποια είναι τα όρια της ανακουφιστικής αγωγής και πόσο επαρκώς προστατεύονται οι οικογένειες που καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις τις τελευταίες ώρες ενός ανθρώπου.