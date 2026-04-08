Ο Μητσοτάκης συνυπογράφει την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών για «γρήγορο» και «διαρκές» τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Ο Μητσοτάκης συνυπογράφει την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών για «γρήγορο» και «διαρκές» τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

«Οι κυβερνήσεις μας θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», αναφέρουν στην κοινή τους δήλωση

Ο Μητσοτάκης συνυπογράφει την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών για «γρήγορο» και «διαρκές» τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
11 ΣΧΟΛΙΑ
Στην κοινή δήλωση με την οποία Ευρωπαίοι ηγέτες και ο πρωθυπουργός του Καναδά ζητούν τον «γρήγορο» και «διαρκή» τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέσω της διπλωματίας, προστέθηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Ελλάδας και του Καναδά, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαιρετίζουν, με κοινή τους δήλωση, την κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων που συνήφθη σήμερα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Παράλληλα, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το Πακιστάν και όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους για τη συμβολή τους στη διευκόλυνση αυτής της σημαντικής συμφωνίας.

Η δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών

«Ο στόχος πρέπει τώρα να είναι η διαπραγμάτευση ενός γρήγορου και διαρκούς τερματισμού του πολέμου εντός των επόμενων ημερών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διπλωματικών μέσων. Ενθαρρύνουμε ένθερμα την ταχεία πρόοδο προς μια ουσιαστική διαπραγματευτική διευθέτηση. Αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του άμαχου πληθυσμού του Ιράν και τη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή. Μπορεί να αποτρέψει μια σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Υποστηρίζουμε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες. Για τον σκοπό αυτό, βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους».

Στην ίδια ανακοίνωση, οι υπογράφοντες καλούν όλες τις πλευρές να εφαρμόσουν την κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι: «Οι κυβερνήσεις μας θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ».
11 ΣΧΟΛΙΑ

