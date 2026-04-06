Νεκρός ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ρωσίας στη συντριβή Antonov στην Κριμαία
Στις 31 Μαρτίου συνετρίβη ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov-26 κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από τη χερσόνησο της Κριμαία σκοτώνοντας συνολικά 30 άτομα
Ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ρωσίας σκοτώθηκε κατά τη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους Antonov-26 την 31η Μαρτίου σε γκρεμό της Κριμαίας, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλούνται τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Αλεξάντερ Οτροσένκο, διοικητής της 45ης Στρατιάς της Πολεμικής Αεροπορίας και Αντιαεροπορικής Αμυνας του Βόρειου Στόλου, ήταν μεταξύ των συνολικά 30 ατόμων που έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μουρμάνσκ.
Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, η συντριβή του Antonov-26, που βρισκόταν σε υπηρεσία από το τέλος της δεκαετίας του 1960 και είχε χρησιμοποιηθεί και από αεροπορικές εταιρείες για τη μεταφορά φορτίου, οφείλεται σε τεχνική βλάβη.
Russian Northern Fleet Air Force commander, Lieutenant General Alexander Otroshchenko, was killed in a crash of an Antonov-26 aircraft in Crimea. pic.twitter.com/R0oqU5kuVR— Open Source Intel (@Osint613) April 6, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα