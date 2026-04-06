Νεκρός ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ρωσίας στη συντριβή Antonov στην Κριμαία
Στις 31 Μαρτίου συνετρίβη ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov-26 κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από τη χερσόνησο της Κριμαία σκοτώνοντας συνολικά 30 άτομα

Ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ρωσίας σκοτώθηκε κατά τη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους Antonov-26 την 31η Μαρτίου σε γκρεμό της Κριμαίας, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλούνται τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αλεξάντερ Οτροσένκο, διοικητής της 45ης Στρατιάς της Πολεμικής Αεροπορίας και Αντιαεροπορικής Αμυνας του Βόρειου Στόλου, ήταν μεταξύ των συνολικά 30 ατόμων που έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μουρμάνσκ.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, η συντριβή του Antonov-26, που βρισκόταν σε υπηρεσία από το τέλος της δεκαετίας του 1960 και είχε χρησιμοποιηθεί και από αεροπορικές εταιρείες για τη μεταφορά φορτίου, οφείλεται σε τεχνική βλάβη.
