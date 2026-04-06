Στενό του Ορμούζ: Αυξάνονται οι διελεύσεις πλοίων, αλλά παραμένουν πολύ κάτω από τον μέσο όρο
Είκοσι πλοία έλαβαν άδεια διέλευσης από το Ιράν μέσα σε 24 ώρες με 14 να κατευθύνονται προς τον Ινδικό Ωκεανό και 6 προς τον Περσικό - Παρά τις πιέσεις, η Τεχεράνη διατηρεί πλήρη έλεγχο της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους του κόσμου
Πέντε εβδομάδες μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ παραμένει σταθερά στα χέρια του Τεχεράνης, παρά τις οικονομικές αναταράξεις που έχουν πλήξει κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars News Agency, 15 πλοία έλαβαν άδεια διέλευσης μέσα στις τελευταίες 24 ώρες (ως τις 21:00 GMT της 5ης Απριλίου). Η εταιρεία ανάλυσης ναυτιλίας Windward κατέγραψε συνολικά 20 διελεύσεις του Στενού, 14 προς την έξοδο και 6 προς την είσοδο μέσα σε ένα 24ωρο την Κυριακή.
Αν και πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό διελεύσεων από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου, εξακολουθεί να είναι μόλις το ένα έβδομο του ιστορικού μέσου όρου των 138 διελεύσεων ημερησίως.
Το Ιράν υποστηρίζει ότι το Στενό παραμένει ανοιχτό, εκτός για πλοία χωρών που επιτίθενται στο Ιράν ή στηρίζουν επιθέσεις κατά της χώρας. Ιρακινά πλοία έχουν λάβει ειδική άδεια διέλευσης, σύμφωνα με δηλώσεις ιρανικών κρατικών μέσων. Η ναυτική δύναμη της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς δήλωσε ότι το Στενό «ποτέ δεν θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση», ειδικά για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Στο πλαίσιο διπλωματικής προσπάθειας, η Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, προήδρευσε σε διαδικτυακή σύσκεψη στις 2 Απριλίου, με τη συμμετοχή άνω των 40 χωρών και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).
Στη σύσκεψη συζητήθηκαν πιθανά συλλογικά μέτρα, όπως η αύξηση διπλωματικής πίεσης προς το Ιράν, η εφαρμογή οικονομικών και πολιτικών κυρώσεων, και η συνεργασία με τον IMO για την απελευθέρωση των πλοίων και των ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί λόγω της μερικής κλειστότητας του Στενού.
Ο Γενικός Γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες τόνισε ότι οι μεμονωμένες απαντήσεις δεν επαρκούν για την επίλυση της κρίσης, και κάλεσε σε συντονισμένη διεθνή δράση με πρακτικές και ουδέτερες λύσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων και την αποφυγή περιβαλλοντικής καταστροφής.
Διεθνείς παρατηρητές επισημαίνουν ότι η αβεβαιότητα για τη νέα μορφή λειτουργίας του Στενού παραμένει, με το Ιράν να προετοιμάζει νομοθεσία που ενδέχεται να επιβάλλει τέλη διέλευσης, ενώ συνεχίζονται διπλωματικές συνομιλίες με το Ομάν για ασφαλή διέλευση σημαντικών θαλάσσιων διαδρομών.
