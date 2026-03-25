Associated Press: Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν για κατάπαυση πυρός προχωρούν «αθόρυβα αλλά με ταχύ ρυθμό»
Καθοριστικός ο ρόλος του Πακιστάν – Η Τεχεράνη ζητά σαφείς εγγυήσεις από την Ουάσιγκτον για παύση των επιθέσεων πριν από απευθείας διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με ανώτερο αναλυτή ασφάλειας με έδρα το Ισλαμαμπάντ
Σημαντική, αλλά διακριτική πρόοδο καταγράφουν οι έμμεσες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αναλυτή ασφάλειας με έδρα το Ισλαμαμπάντ, ο οποίος έχει γνώση των επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Όπως ανέφερε την Τετάρτη ο αναλυτής Σάγεντ Μοχάμεντ Άλι, οι συζητήσεις που διευκολύνονται από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν προχωρούν «αθόρυβα αλλά με ταχύ ρυθμό».
Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ, ο αρχηγός του στρατού, Ασίμ Μουνίρ, καθώς και ανώτεροι Πακιστανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις διπλωματικές προσπάθειες.
Ο Άλι υπογράμμισε ότι η ιρανική ηγεσία παραμένει ιδιαίτερα επιφυλακτική, λόγω όσων χαρακτήρισε «στοχευμένες επιθέσεις αποκεφαλισμού» εναντίον της πολιτικής, στρατιωτικής και πληροφοριακής ηγεσίας της χώρας.
Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η Τεχεράνη θα μπορούσε να συμφωνήσει σε απευθείας συνομιλίες στο Πακιστάν μόνο εφόσον λάβει σαφείς εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα σταματήσουν οι επιθέσεις, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης και την προώθηση μιας πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
