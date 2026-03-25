Kλείσιμο αμερικανικών βάσεων, αποζημιώσεις και τέλη στα Στενά του Ορμούζ: Οι αυστηροί όροι που θέτει το Ιράν για επιστροφή σε συνομιλίες εκεχειρίας με τις ΗΠΑ
Η Τεχεράνη ζητά, μεταξύ άλλων, κλείσιμο αμερικανικών βάσεων, άρση κυρώσεων και διατήρηση του πυραυλικού της προγράμματος χωρίς περιορισμούς – «Μη ρεαλιστικές» χαρακτηρίζονται οι απαιτήσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους
Αυστηρούς όρους για την επανέναρξη συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες θέτει το Ιράν, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης.
Μεταξύ των βασικών όρων που θέτει η Τεχεράνη περιλαμβάνεται το κλείσιμο όλων των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στον Περσικό Κόλπο, καθώς και η καταβολή αποζημιώσεων για επιθέσεις που, σύμφωνα με το Ιράν, έχουν πραγματοποιηθεί εναντίον του. Παράλληλα, ζητείται η δημιουργία νέου καθεστώτος διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο θα επιτρέπει στην ιρανική πλευρά να εισπράττει τέλη από τα πλοία που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.
Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται ακόμη εγγυήσεις ότι η σύγκρουση δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον, καθώς και ο τερματισμός των ισραηλινών επιθέσεων κατά της Χαζμπολάχ. Επιπλέον, η Τεχεράνη ζητά πλήρη άρση των διεθνών κυρώσεων, αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης του πυραυλικού της προγράμματος χωρίς περιορισμούς.
Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις απαιτήσεις αυτές «μη ρεαλιστικές», ενώ σύμφωνα με Άραβες και Αμερικανούς διπλωμάτες, οι συγκεκριμένοι όροι καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.
