Μεξικό: 15χρονος μαθητής σκότωσε δύο γυναίκες σε σχολείο επειδή δεν του επέτρεψαν την είσοδο, δείτε βίντεο
Ο ανήλικος συνελήφθη μετά την επίθεση - Φέρεται να χρησιμοποίησε ημιαυτόματο τουφέκι

Ένας 15χρονος μαθητής συνελήφθη για πυροβόλησε και σκότωσε δύο γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό.

Το έγκλημα σημειώθηκε στο ιδιωτικό σχολείο Μακαρένκο, στην πόλη Λάσαρο Κάρδενας, όπου οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες. Η Εισαγγελία της πολιτείας επιβεβαίωσε ότι τα θύματα, ηλικίας 36 και 37 ετών, πέθαναν μέσα στο σχολείο, ενώ στο σημείο βρέθηκε ένα πυροβόλο όπλο και γεμιστήρας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 15χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε ημιαυτόματο τουφέκι AR-15 και επιτέθηκε στις γυναίκες επειδή δεν του επέτρεψαν την είσοδο στο σχολείο λόγω του ότι είχε καθυστερήσει. Ο ίδιος δήλωσε στις αρχές ότι το όπλο δεν ήταν δικό του

Ο τοπικός Τύπος αναφέρει ότι ο ανήλικος είναι θετός γιος αξιωματικού του Υπουργείου Ναυτιλίας (Semar), ενώ έχουν δημοσιευθεί βίντεο από τη σύλληψή του. Σε υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται έφηβος με παρόμοια εμφάνιση να κρατά ημιαυτόματο όπλο μπροστά σε καθρέφτη, ενώ σε αναρτήσεις του ίδιου προφίλ εντοπίστηκε περιεχόμενο που συνδέεται με το κίνημα των incel, μια εξτρεμιστική ψηφιακή κοινότητα με αντιφεμινιστικό και μισογυνιστικό λόγο.

Αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters ανέφερε ότι τα θύματα ήταν μια καθηγήτρια και ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού, χωρίς η εισαγγελία να διευκρινίζει τις ακριβείς θέσεις τους στο σχολείο.

Η πολιτεία Μιτσοακάν καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας στο Μεξικό, λόγω της δράσης καρτέλ ναρκωτικών και ένοπλων συμμοριών, ωστόσο ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία δεν είναι συνηθισμένες στη χώρα, παρά το γενικευμένο πρόβλημα βίας.

