Το protothema στην Αράντ αμέσως μετά το χτύπημα του Ιράν: Εκατοντάδες τραυματίες από τον βαλλιστικό, εξαφανίστηκε ένα ολόκληρο κτίριο, δείτε βίντεο
Ο απεσταλμένος του protothema.gr στο Ισραήλ, Γιάννης Χαραμίδης καταγράφει όσα συνέβησαν στην Αράντ αμέσως μετά το σκληρό χτύπημα της Τεχεράνης
«Απόψε το βράδυ, ο ουρανός στο νότιο Ισραήλ θα είναι πολύ φωτεινός!». Αυτή ήταν η σκληρή προειδοποίηση της Τεχεράνης και συγκεκριμένα των Φρουρών της Επανάστασης πριν ένα ακόμα άγριο χτύπημα στον ισραηλινό νότο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 200 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 15 ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο απεσταλμένος του protothema.gr στο Ισραήλ, Γιάννης Χαραμίδης βρέθηκε χθες βράδυ στην πόλη Αράντ καταγράφοντας τα χαλάσματα και τον τρόμο που άφησε πίσω του άλλο ένα ιρανικό χτύπημα. Πρόκειται για έναν υπερ-ορθόδοξο οικισμό, ελάχιστα μόλις χιλιόμετρα από τη Νεκρά Θάλασσα.
Ο υπερ-ορθόδοξος πληθυσμός της περιοχής είχε μετατρέψει τη συντριπτική πλειοψηφία των καταφυγίων σε συναγωγές. Εκεί οι γυναίκες απαγορεύονται και για αυτό οι περισσότεροι τραυματίες είναι γυναικείος πληθυσμός, όπως εξηγεί και ο απεσταλμένος του protothema.gr στο Ισραήλ.
Στα πλάνα του μοναδικού ελληνικού Μέσου που βρέθηκε χθες βράδυ στην Αράντ, καταγράφονται οι γεμάτες αγωνία προσπάθειες των διασωστικών συνεργείων για να βρουν επιζώντες μέσα στα χαλάσματα μιας και ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος που χτύπησε στη περιοχή κατέστρεψε τουλάχιστον ένα ολόκληρο κτήριο.
Ζημιές φυσικά υπάρχουν παντού από την σφοδρότητα του χτυπήματος. Κατεστραμμένα οχήματα, δρόμοι, παντού επικρατεί μια εικόνα καταστροφής.
Αμέσως μετά το χτύπημα, στην Αράντ έσπευσαν ειδικές μονάδες του στρατού για την ανάλυση των θραυσμάτων, αλλά και για τους τραυματίες. Δημιουργήθηκε έτσι μια εμπόλεμη ζώνη στο μέσο ενός οικισμού που λόγω του θρησκευτικού του χαρακτήρα, δεν έχει στρατιωτική εμπλοκή και δεν υπάρχει καμία στρατιωτική μονάδα αφού εναντιώνονται στο δόγμα τους.
«Η κινητοποίηση, είναι η μεγαλύτερη που έχουμε δει τις 22 ημέρες που βρισκόμαστε στη περιοχή» αναφέρει ο απεσταλμένος του protothema.gr Γιάννης Χαραμίδης.
Νωρίτερα, ιρανικός πύραυλος έπληξε την πόλη Ντιμόνα – στα περίχωρα της οποίας στεγάζεται ένα κέντρο πυρηνικής έρευνας, στην έρημο Νεγκέβ – προκαλώντας τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων.
«Είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα στον αγώνα για το μέλλον μας», τόνισε ο Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας πως «θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα».
Μετά τις ενεργειακές υποδομές, οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή έχουν εξαπλωθεί και στο στόχαστρο έχουν μπει πλέον και πυρηνικές εγκαταστάσεις, με το Ιράν να στοχεύει την Ντιμόνα σε αντίποινα για την επίθεση εναντίον της Νατάνζ. Η κατοικημένη περιοχή που επλήγη στην Ντιμόνα απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από το κέντρο πυρηνικών ερευνών.
Το Ισραήλ θεωρείται η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα, παρότι επισήμως δεν το επιβεβαιώνει. Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της Ντιμόνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ανταπόδοση» της «εχθρικής» επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ του κεντρικού Ιράν.
Video shows the moment an Iranian missile struck Dimona in southern Israel, home to the country’s nuclear facility. Nearly 50 people have been injured.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 21, 2026
Iran had warned it would target the area if the US and Israel pursued regime change in Tehran. pic.twitter.com/cPkzWskiw6
