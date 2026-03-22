Βίντεο του protothema.gr από τη στιγμή που βαλλιστικός χτυπά στο κέντρο του Τελ Αβίβ
Ισραήλ Τελ Αβίβ Βαλλιστικός πύραυλος χτύπημα Ιράν

Βίντεο του protothema.gr από τη στιγμή που βαλλιστικός χτυπά στο κέντρο του Τελ Αβίβ

Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες και υλικές ζημίες στο σημείο

Βίντεο του protothema.gr από τη στιγμή που βαλλιστικός χτυπά στο κέντρο του Τελ Αβίβ
Αποστολή στο Ισραήλ: Γιάννης Χαραμίδης
14 ΣΧΟΛΙΑ
Τα ιρανικά χτυπήματα συνεχίζονται στην καρδιά του Ισραήλ, το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου.

Σε βίντεο του απεσταλμένου του protothema.gr στο Ισραήλ, Γιάννη Χαραμίδη φαίνεται ο πύραυλος να διασχίζει τον ουρανό της πρωτεύουσας και να χτυπά στο κέντρο του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν πύραυλος διασποράς, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν αρκετά σημεία από το ιρανικό χτύπημα. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για συνολικά επτά τραυματίες στα σημεία που χτύπησαν τα θραύσματα του βαλλιστικού πυραύλου και φυσικά αρκετές ζημιές και κτίρια και εγκαταστάσεις.

Πύραυλος χτυπάει το Τελ Αβίβ


Δείτε βίντεο από τα σημεία που φέρεται να χτύπησε ο βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν:

Αποστολή στο Ισραήλ: Γιάννης Χαραμίδης
14 ΣΧΟΛΙΑ

