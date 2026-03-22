Βίντεο του protothema.gr από τη στιγμή που βαλλιστικός χτυπά στο κέντρο του Τελ Αβίβ
Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες και υλικές ζημίες στο σημείο
Τα ιρανικά χτυπήματα συνεχίζονται στην καρδιά του Ισραήλ, το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου.
Σε βίντεο του απεσταλμένου του protothema.gr στο Ισραήλ, Γιάννη Χαραμίδη φαίνεται ο πύραυλος να διασχίζει τον ουρανό της πρωτεύουσας και να χτυπά στο κέντρο του Τελ Αβίβ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν πύραυλος διασποράς, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν αρκετά σημεία από το ιρανικό χτύπημα. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για συνολικά επτά τραυματίες στα σημεία που χτύπησαν τα θραύσματα του βαλλιστικού πυραύλου και φυσικά αρκετές ζημιές και κτίρια και εγκαταστάσεις.
Δείτε το βίντεο:
Δείτε βίντεο από τα σημεία που φέρεται να χτύπησε ο βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν:
Sirens sounded in central Israel amid a missile attack from Iran with a cluster warhead missile.— War Victor (@WarVictor_2630) March 22, 2026
There are 6 impact sites in Tel Aviv and Petah Tikva, with 7 injured, including one moderately. pic.twitter.com/AueOh06DGj
VIDEO | Two impact sites and several injuries reported in the Tel Aviv area following the latest launch from Iran. pic.twitter.com/OeySVfeX9q— Daniella Modos - Cutter -SEN (@DmodosCutter) March 22, 2026
Residential building in Tel Aviv was hit with a cluster warhead. pic.twitter.com/zJsrdAXWNo— Ncole ✡︎ (@ncole_r) March 22, 2026
