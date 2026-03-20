Τι σκέφτεται ο Τραμπ για το νησί Χαργκ: Κατάληψη ή ναυτικό αποκλεισμό για να ξεμπλοκάρουν τα Στενά του Ορμούζ

Στον αντίποδα, στρατιωτικοί αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης στο νησί Χαργκ. Ο απόστρατος υποναύαρχος Μαρκ Μοντγκόμερι σημείωσε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να εκθέσει αμερικανικές δυνάμεις σεχωρίς να διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων. «Αν καταλάβουμε το νησί, οι Ιρανοί μπορούν νααπό αλλού. Δεν ελέγχουμε την παραγωγή τους», ανέφερε. Εκτίμησε επίσης ότι είναι πιθανότερο οι ΗΠΑ να ενισχύσουν την παρουσία τους στα Στενά με πολεμικά πλοία και αεροσκάφη, συνοδεύοντας δεξαμενόπλοια και αποφεύγοντας έτσι μια χερσαία επιχείρηση.Η κρίση έχει ήδη ανατρέψει τον αρχικό σχεδιασμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδίωκε να τερματίσει τη σύγκρουση πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Κίνα στα τέλη Μαρτίου. Ωστόσο, η ένταση στα Στενά του Ορμούζ τον οδήγησε στηνκαι στην παράταση της στρατιωτικής εμπλοκής.Την περασμένη Παρασκευή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές κατά δεκάδων στρατιωτικών στόχων στο νησί Χαργκ. Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τα πλήγματα ως «προειδοποιητικό μήνυμα» προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών, ενώ παράλληλα τα ενέταξαν σε ευρύτερη στρατηγική αποδυνάμωσης των ιρανικών δυνατοτήτων ενόψει πιθανής κλιμάκωσης.Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν το νησί οποιαδήποτε στιγμή, σημειώνοντας: «Μπορούμε να καταστρέψουμε το νησί όποτε θέλουμε. Το αποκαλώ το μικρό νησί που κάθεται εκεί εντελώς απροστάτευτο. Έχουμε καταστρέψει τα πάντα εκτός από τους αγωγούς. Τους αφήσαμε γιατί η ανακατασκευή τους θα τους πάρει χρόνια». Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν σχεδιάζει αποστολή χερσαίων δυνάμεων, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο: «Αν το έκανα, δεν θα σας το έλεγα».