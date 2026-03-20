Τι σκέφτεται ο Τραμπ για το νησί Χαργκ: Κατάληψη ή ναυτικό αποκλεισμό για να ξεμπλοκάρουν τα Στενά του Ορμούζ
Τι σκέφτεται ο Τραμπ για το νησί Χαργκ: Κατάληψη ή ναυτικό αποκλεισμό για να ξεμπλοκάρουν τα Στενά του Ορμούζ
Η Ουάσινγκτον εξετάζει στρατιωτικές επιλογές για να πιέσει την Τεχεράνη να ανοίξει τη ναυσιπλοΐα - Χθες ο Τραμπ είπε πως δεν σκοπεύει να στείλει στρατιώτες για χερσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να το αποκλείσει κιόλας
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σχέδια για κατάληψη ή ναυτικό αποκλεισμό του νησιού Χαργκ στο Ιράν, με στόχο να πιέσει την Τεχεράνη να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με γνώση των σχετικών διεργασιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios, η αμερικανική κυβέρνηση επεξεργάζεται σενάρια στρατιωτικής επέμβασης στο νησί Χαργκ, το οποίο βρίσκεται περίπου 24 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές και αποτελεί κομβικό σημείο για την ενεργειακή οικονομία της χώρας, καθώς από εκεί διεκπεραιώνεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν. Η ενδεχόμενη κατάληψη ή ο αποκλεισμός του νησιού θεωρείται μέσο άσκησης πίεσης προς την Τεχεράνη, ώστε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.
Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να μην μπορεί να επιτύχει τον τερματισμό της σύγκρουσης με τους όρους που επιδιώκει, εάν δεν αρθεί ο έλεγχος του Ιράν στη ναυσιπλοΐα των στενών. Την ίδια στιγμή, η κρίση έχει οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας, εντείνοντας τις πιέσεις στις αγορές.
Ωστόσο, μια επιχείρηση κατά του νησιού Χαργκ ενέχει σημαντικούς κινδύνους, καθώς θα μπορούσε να φέρει αμερικανικές δυνάμεις πιο κοντά σε άμεσες συγκρούσεις. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πηγή με γνώση των σχεδιασμών του Λευκού Οίκου, μια τέτοια επιχείρηση θα εξεταστεί μόνο αφού προηγηθούν εκτεταμένα πλήγματα για την αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στην περιοχή.
«Χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα για να αποδυναμώσουμε περαιτέρω τους Ιρανούς με επιθέσεις, να πάρουμε το νησί και στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσουμε ως διαπραγματευτικό χαρτί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Τρεις μονάδες πεζοναυτών κατευθύνονται ήδη προς τη Μέση Ανατολή, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν την αποστολή επιπλέον δυνάμεων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η απόφαση για περαιτέρω ενισχύσεις παραμένει ανοιχτή.
Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Axios ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί τελική απόφαση για το πώς θα επιτευχθεί αυτό. «Θέλει τα Στενά ανοιχτά. Αν χρειαστεί να πάρει το νησί Χαργκ, θα το κάνει. Αν αποφασίσει παράκτια εισβολή, θα το κάνει. Αλλά η απόφαση δεν έχει ληφθεί», ανέφερε.
Σε ανάλογο τόνο, δεύτερος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η παρουσία χερσαίων δυνάμεων αποτελεί διαχρονικό στοιχείο των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι «ο πρόεδρος θα πράξει αυτό που θεωρεί σωστό», ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση. Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Τομ Κότον, επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, χαρακτήρισε «συνετή» τη στάση Τραμπ να μην αποκλείει το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής, αποφεύγοντας ωστόσο να τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ μιας τέτοιας επιλογής. Ο ίδιος εκτίμησε ότι το κλείσιμο των Στενών από το Ιράν αποτελεί κίνηση απελπισίας, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ διαθέτει «πολλαπλά σχέδια» για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios, η αμερικανική κυβέρνηση επεξεργάζεται σενάρια στρατιωτικής επέμβασης στο νησί Χαργκ, το οποίο βρίσκεται περίπου 24 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές και αποτελεί κομβικό σημείο για την ενεργειακή οικονομία της χώρας, καθώς από εκεί διεκπεραιώνεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν. Η ενδεχόμενη κατάληψη ή ο αποκλεισμός του νησιού θεωρείται μέσο άσκησης πίεσης προς την Τεχεράνη, ώστε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.
Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να μην μπορεί να επιτύχει τον τερματισμό της σύγκρουσης με τους όρους που επιδιώκει, εάν δεν αρθεί ο έλεγχος του Ιράν στη ναυσιπλοΐα των στενών. Την ίδια στιγμή, η κρίση έχει οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας, εντείνοντας τις πιέσεις στις αγορές.
Ωστόσο, μια επιχείρηση κατά του νησιού Χαργκ ενέχει σημαντικούς κινδύνους, καθώς θα μπορούσε να φέρει αμερικανικές δυνάμεις πιο κοντά σε άμεσες συγκρούσεις. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πηγή με γνώση των σχεδιασμών του Λευκού Οίκου, μια τέτοια επιχείρηση θα εξεταστεί μόνο αφού προηγηθούν εκτεταμένα πλήγματα για την αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στην περιοχή.
«Χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα για να αποδυναμώσουμε περαιτέρω τους Ιρανούς με επιθέσεις, να πάρουμε το νησί και στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσουμε ως διαπραγματευτικό χαρτί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
A senior official told Axios: "We've always had boots on the ground in conflicts under every president, including Trump. I know this is a fixation in the media, and I get the politics. But the president is going to do what's right." https://t.co/6dbDy9zCHr— Axios (@axios) March 20, 2026
Παράλληλα, ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Τρεις μονάδες πεζοναυτών κατευθύνονται ήδη προς τη Μέση Ανατολή, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν την αποστολή επιπλέον δυνάμεων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η απόφαση για περαιτέρω ενισχύσεις παραμένει ανοιχτή.
Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Axios ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί τελική απόφαση για το πώς θα επιτευχθεί αυτό. «Θέλει τα Στενά ανοιχτά. Αν χρειαστεί να πάρει το νησί Χαργκ, θα το κάνει. Αν αποφασίσει παράκτια εισβολή, θα το κάνει. Αλλά η απόφαση δεν έχει ληφθεί», ανέφερε.
Σε ανάλογο τόνο, δεύτερος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η παρουσία χερσαίων δυνάμεων αποτελεί διαχρονικό στοιχείο των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι «ο πρόεδρος θα πράξει αυτό που θεωρεί σωστό», ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση. Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Τομ Κότον, επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, χαρακτήρισε «συνετή» τη στάση Τραμπ να μην αποκλείει το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής, αποφεύγοντας ωστόσο να τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ μιας τέτοιας επιλογής. Ο ίδιος εκτίμησε ότι το κλείσιμο των Στενών από το Ιράν αποτελεί κίνηση απελπισίας, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ διαθέτει «πολλαπλά σχέδια» για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Στον αντίποδα, στρατιωτικοί αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης στο νησί Χαργκ. Ο απόστρατος υποναύαρχος Μαρκ Μοντγκόμερι σημείωσε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να εκθέσει αμερικανικές δυνάμεις σε αυξημένο κίνδυνο, χωρίς να διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων. «Αν καταλάβουμε το νησί, οι Ιρανοί μπορούν να διακόψουν την παραγωγή από αλλού. Δεν ελέγχουμε την παραγωγή τους», ανέφερε. Εκτίμησε επίσης ότι είναι πιθανότερο οι ΗΠΑ να ενισχύσουν την παρουσία τους στα Στενά με πολεμικά πλοία και αεροσκάφη, συνοδεύοντας δεξαμενόπλοια και αποφεύγοντας έτσι μια χερσαία επιχείρηση.
Η κρίση έχει ήδη ανατρέψει τον αρχικό σχεδιασμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδίωκε να τερματίσει τη σύγκρουση πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Κίνα στα τέλη Μαρτίου. Ωστόσο, η ένταση στα Στενά του Ορμούζ τον οδήγησε στην αναβολή του ταξιδιού και στην παράταση της στρατιωτικής εμπλοκής.
Την περασμένη Παρασκευή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές κατά δεκάδων στρατιωτικών στόχων στο νησί Χαργκ. Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τα πλήγματα ως «προειδοποιητικό μήνυμα» προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών, ενώ παράλληλα τα ενέταξαν σε ευρύτερη στρατηγική αποδυνάμωσης των ιρανικών δυνατοτήτων ενόψει πιθανής κλιμάκωσης.
Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν το νησί οποιαδήποτε στιγμή, σημειώνοντας: «Μπορούμε να καταστρέψουμε το νησί όποτε θέλουμε. Το αποκαλώ το μικρό νησί που κάθεται εκεί εντελώς απροστάτευτο. Έχουμε καταστρέψει τα πάντα εκτός από τους αγωγούς. Τους αφήσαμε γιατί η ανακατασκευή τους θα τους πάρει χρόνια». Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν σχεδιάζει αποστολή χερσαίων δυνάμεων, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο: «Αν το έκανα, δεν θα σας το έλεγα».
