Λίβανος: Στους 968 οι νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου με τη Χεζμπολάχ
Λίβανος: Στους 968 οι νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου με τη Χεζμπολάχ

Στα θύματα περιλαμβάνονται 116 παιδιά, 77 γυναίκες και 40 εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 968 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 116 παιδιών, 77 γυναικών και 40 εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Επιπλέον, 2.432 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στις δύο εβδομάδες μαχών, πρόσθεσε το υπουργείο.

Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν 912 νεκροί.
