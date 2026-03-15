Μάχες σώμα με σώμα μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι η βόρεια διοίκηση θα ενισχυθεί την ερχόμενη εβδομάδα με την ανάπτυξη της ταξιαρχίας Γκολάνι

Χερσαίες μονάδες του στρατού του Ισραήλ σκότωσαν δεκάδες μαχητές της Χεζμπολά σε μάχες στον νότιο Λίβανο, ανέφερε το Σάββατο το ισραηλινό γενικό επιτελείο.



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, καταστράφηκαν επίσης υποδομές, «μεταξύ τους αποθήκη όπλων, κέντρο διοίκησης και θέσεις παρατήρησης».



Διεξάγονται χερσαίες επιχειρήσεις από την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της Ραμπ ελ Θαλαθίν, δυτικά των κατεχομένων υψιπέδων του Γκολάν, με σκοπό να καταστραφούν εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ και να διωχτούν από την περιοχή οι μαχητές του λιβανικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.



Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι η βόρεια διοίκηση θα ενισχυθεί την ερχόμενη εβδομάδα με την ανάπτυξη της ταξιαρχίας Γκολάνι.



Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε από την πλευρά του ότι το Ισραήλ έχει σκοπό να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του νοτίου Λιβάνου που βρίσκεται νότια του ποταμού Λιτάνι, για να «διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ».



Εν τω μεταξύ και η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για μάχες σώμα με σώμα με τον ισραηλινό στρατό στην κοινότητα Χιάμ, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.



Οι μάχες άρχισαν στις 21:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ήταν «απευθείας», με χρήση «ελαφρών όπλων μικρού διαμετρήματος και ρουκέτες», ανέφερε ανακοίνωση του σιιτικού κινήματος.



Η Χεζμπολάχ πρόσθεσε ότι στοχοποίησε ισραηλινές δυνάμεις σε τρία παραμεθόρια χωριά.