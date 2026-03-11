Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοθέτησαν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
«Θεμιτοί στόχοι» για τον ιρανικό στρατό τα πλοία των ΗΠΑ, Ισραήλ και συμμάχων στα στενά του Ορμούζ, τόνισαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα, δωδέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ότι στοχοθέτησαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ενώ ο ιρανικός στρατός χαρακτήρισε «θεμιτούς στόχους» τα πλοία των ΗΠΑ, του Ισραήλ ή συμμάχων τους στα Στενά του Ορμούζ.
Στο Μπαχρέιν, «σημαντικές υποδομές της αμερικανικής βάσης του λιμανιού Μίνα Σαλμάν, νευραλγικού κέντρου του Πέμπτου Στόλου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού (...) επλήγησαν από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους», έγραψαν οι Φρουροί στον ιστότοπό τους Sepah News.
Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν, επίσης, ότι άνοιξαν πυρ εναντίον του υπό ταϊλανδική σημαία φορτηγού πλοίου Mayuree Naree στα στενά του Χορμούζ.
Εξάλλου οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις χαρακτήρισαν σήμερα τα πλοία που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ ή συμμάχους τους «θεμιτούς στόχους» όταν διαπλέουν τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ.
«Κάθε πλοίο, το φορτίο πετρελαίου του οποίου ή το ίδιο το πλοίο ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο σιωνιστικό καθεστώς ή σε εχθρούς συμμάχους τους θα θεωρείται θεμιτός στόχος», ανακοινώθηκε από την κεντρική διοίκηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων Χατάμ αλ-Ανμπίγια, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.
Η κεντρική διοίκηση επανέλαβε ότι ο ιρανικός στρατός δεν θα επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε λίτρου πετρελαίου» από τα στενά.
#BREAKING: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) says it has attacked US forces at bases in Kuwait and Bahrain.#Opinion: If confirmed, this could further widen the conflict across the Gulf region.— Regional Security Watch (@RegSecWatch) March 11, 2026
Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν, επίσης, ότι άνοιξαν πυρ εναντίον του υπό ταϊλανδική σημαία φορτηγού πλοίου Mayuree Naree στα στενά του Χορμούζ.
