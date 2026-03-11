Οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοθέτησαν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοθέτησαν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

«Θεμιτοί στόχοι» για τον ιρανικό στρατό τα πλοία των ΗΠΑ, Ισραήλ και συμμάχων στα στενά του Ορμούζ, τόνισαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους

Οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοθέτησαν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα, δωδέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ότι στοχοθέτησαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ενώ ο ιρανικός στρατός χαρακτήρισε «θεμιτούς στόχους» τα πλοία των ΗΠΑ, του Ισραήλ ή συμμάχων τους στα Στενά του Ορμούζ.

Στο Μπαχρέιν, «σημαντικές υποδομές της αμερικανικής βάσης του λιμανιού Μίνα Σαλμάν, νευραλγικού κέντρου του Πέμπτου Στόλου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού (...) επλήγησαν από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους», έγραψαν οι Φρουροί στον ιστότοπό τους Sepah News.

Ταυτόχρονα, στο Κουβέιτ το Camp Patriot, ένα στρατόπεδο που περιλαμβάνει υπόστεγα με υλικό καθώς και κέντρα φιλοξενίας αμερικανών στρατιωτών, «υπέστη επίσης βαριές ζημιές», σύμφωνα με τους Φρουρούς, οι οποίο πρόσθεσαν πως επιτέθηκαν και στο στρατόπεδο του Μπιούρινγκ, μια μεγάλη αμερικανική βάση που βρίσκεται στο βορειοδυτικό Κουβέιτ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν, επίσης, ότι άνοιξαν πυρ εναντίον του υπό ταϊλανδική σημαία φορτηγού πλοίου Mayuree Naree στα στενά του Χορμούζ.

Εξάλλου οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις χαρακτήρισαν σήμερα τα πλοία που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ ή συμμάχους τους «θεμιτούς στόχους» όταν διαπλέουν τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ.

«Κάθε πλοίο, το φορτίο πετρελαίου του οποίου ή το ίδιο το πλοίο ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο σιωνιστικό καθεστώς ή σε εχθρούς συμμάχους τους θα θεωρείται θεμιτός στόχος», ανακοινώθηκε από την κεντρική διοίκηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων Χατάμ αλ-Ανμπίγια, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Η κεντρική διοίκηση επανέλαβε ότι ο ιρανικός στρατός δεν θα επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε λίτρου πετρελαίου» από τα στενά.
