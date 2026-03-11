Κρίση στα Στενά του Ορμούζ: Από τα 120 στα 88 δολάρια το πετρέλαιο, άνοδος έως 3% στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι αγορές παραμένουν σε επιφυλακή για την εξέλιξη του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, ενώ εξετάζεται και απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου





Άνοδος 5% στο WTI με φόντο την ένταση στο Στενό του Ορμούζ Η τιμή του βαρελιού West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις αγορές, αυξήθηκε το βράδυ της Τρίτης κατά περισσότερο από 5%, φθάνοντας περίπου τα 88 δολάρια, μόλις άνοιξε ξανά η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME).







Η «διόρθωση», στην ορολογία των αγορών, καταγράφηκε μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν να μην επιχειρήσει να ναρκοθετήσει τη θαλάσσια αυτή δίοδο.



Παρά την άνοδο, οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από τα επίπεδα που είχαν αγγίξει στην αρχή της εβδομάδας.



Το σοκ των 120 δολαρίων και η μερική αποκλιμάκωση Τη Δευτέρα, τόσο το WTI όσο και το Brent της Βόρειας Θάλασσας είχαν πλησιάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αγορά είχε καταληφθεί από πανικό.



Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι τιμές κυμαίνονταν περίπου στα 72 δολάρια για το WTI και στα 67 δολάρια για το Brent.



Η ένταση υποχώρησε προσωρινά μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Δευτέρας ότι ο πόλεμος με το Ιράν «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί», γεγονός που βοήθησε να περιοριστεί ο πανικός στις αγορές.



Σχέδιο της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας για απελευθέρωση αποθεμάτων Την ίδια ώρα, οι χώρες-μέλη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA) εξετάζουν σχέδιο για πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το σχέδιο που συζητήθηκε σε έκτακτη σύσκεψη ενεργειακών αξιωματούχων των 32 χωρών-μελών του οργανισμού προβλέπει διάθεση ακόμη μεγαλύτερης ποσότητας πετρελαίου από τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν απελευθερωθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.



Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί σύντομα, ενώ ορισμένες χώρες της G7 συζητούν ήδη το ενδεχόμενο αξιοποίησης των αποθεμάτων τους.



Ανάκαμψη στα ασιατικά χρηματιστήρια Η σχετική σταθεροποίηση στις τιμές του πετρελαίου βοήθησε και τις αγορές μετοχών στην Ασία να συνεχίσουν την ανάκαμψή τους.



Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά περίπου 2,5%, ενώ ο Nikkei 225 στο Τόκιο κατέγραψε άνοδο σχεδόν 2%.



Κέρδη σημειώθηκαν επίσης στα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ, του Σίδνεϊ, του Ουέλινγκτον, της Ταϊπέι, της Μανίλα και της Τζακάρτα, ενώ μικρή πτώση καταγράφηκε στη Σαγκάη και τη Σιγκαπούρη.



Το Στενό του Ορμούζ στο επίκεντρο της κρίσης Παρά τη σχετική ηρεμία, οι αγορές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ.



Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο, μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής αργού από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές.



Το Ιράν έχει απειλήσει ότι θα εμποδίσει τις εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε ναρκοθέτηση της περιοχής.



«Αν για οποιονδήποτε λόγο τοποθετηθούν νάρκες και δεν απομακρυνθούν άμεσα, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι πρωτοφανείς», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Αβεβαιότητα για την εξέλιξη της σύγκρουσης Αναλυτές επισημαίνουν ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από το αν η σύγκρουση θα συνεχιστεί και από το κατά πόσο θα επηρεαστούν οι ενεργειακές ροές στην περιοχή.



Όπως σημείωσε ο αναλυτής της Forex.com Φαουάντ Ραζακζάντα, το βασικό ερώτημα για τις αγορές είναι εάν οι ενεργειακές ροές θα μπορέσουν να επιστρέψουν σε κανονικά επίπεδα.



«Το Στενό του Ορμούζ παραμένει το κρίσιμο σημείο. Οποιαδήποτε διακοπή στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τους φόβους για την προσφορά και να εκτοξεύσει ξανά τις τιμές του πετρελαίου», ανέφερε.



Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας δήλωσε ότι οι αρχές «παρακολουθούν στενά την κατάσταση», βρίσκονται σε επαφή με ενεργειακές εταιρείες και εξετάζουν πρόσθετα μέτρα για τη διατήρηση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, ακόμη και με συνοδεία δεξαμενόπλοιων από το αμερικανικό ναυτικό.