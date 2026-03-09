Τσελίκ: Αν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν γίνονταν στην Τουρκία, ο πόλεμος δεν θα ξεκινούσε

Για αμυντικό σκοπό τα τουρκικά F-16 στην Κύπρο, τόνισε - Πηγή ντροπής η σχέση Κύπρου - Ισραήλ, είπε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας - Κατηγόρησε ΗΠΑ και Ισραήλ για την επίθεση στο Ιράν

Ως έναν από τους πιο σκληρούς και επικίνδυνους πολέμους, τόσο ως προς τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε όσο και ως προς τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει, χαρακτήρισε τη σύγκρουση που εξελίσσεται γύρω από το Ιράν ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ. Επιπλέον, υποστήριξε πως αν οι διπλωματικές κινήσεις που προηγήθηκαν, φιλοξενούνταν στην Τουρκία, ο πόλεμος δεν θα ξεκινούσε.



Όπως δήλωσε ο Τσελίκ, η επίθεση στρέφεται άμεσα κατά του Ιράν και πραγματοποιήθηκε την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη διπλωματικές συνομιλίες. «Πρόκειται για μία από τις πιο φρικτές συγκρούσεις. Η επιθετικότητα στοχεύει απευθείας το Ιράν. Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διπλωματικές συνομιλίες. Μετά από αυτό, ποιος θα θέλει να καθίσει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων;» δήλωσε.



Ο Τσελίκ υποστήριξε ότι όταν δύο χώρες επιτίθενται με στρατιωτική ισχύ σε μια τρίτη χώρα, αυτό σημαίνει κατάρρευση της έννοιας της διεθνούς τάξης. Όπως ανέφερε, το επιχείρημα περί αλλαγής καθεστώτος δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για πόλεμο. «Αν κάθε χώρα που δεν εγκρίνουν αποφασίσει να επιτεθεί σε μια άλλη, τότε ο κόσμος θα μετατραπεί σε πεδίο αιματοχυσίας», είπε.



Παράλληλα επέκρινε τη χρήση θρησκευτικής ρητορικής στη διεθνή πολιτική, αναφερόμενος σε δηλώσεις περί «θρησκευτικού πολέμου» ή «σταυροφορίας». Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε σε παλαιότερη δήλωση του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, όταν είχε πει ότι «ήρθε εδώ ως Εβραίος», σχολιάζοντας ότι η πολιτική που βασίζεται στη θρησκεία δείχνει ότι η δράση βρίσκεται εκτός νομικού πλαισίου και καθοδηγείται από θρησκευτικό εθνικισμό.



Ο Τσελίκ δήλωσε επίσης ότι αν οι διαπραγματεύσεις είχαν πραγματοποιηθεί στην Τουρκία υπό την ηγεσία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η κρίση αυτή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. «Η Τουρκία είναι μια χώρα που λαμβάνει τη στήριξη όλων των πλευρών. Αν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είχε στηθεί στην Κωνσταντινούπολη, το βάρος του θα ήταν διαφορετικό», είπε.



Το πολιτικό σύστημα στο Ιράν



Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Ιράν, ο Τσελίκ δήλωσε ότι η Τουρκία σέβεται τη βούληση του ιρανικού κράτους και ότι είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό το πολιτικό σύστημα της χώρας.



Όπως εξήγησε, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων εκλέγει την ηγεσία του Ιράν και παρόμοιες συζητήσεις προκύπτουν σε κάθε εκλογική διαδικασία. «Τελικά, η θρησκευτική αρχή έχει καθοριστικό ρόλο. Οι αρχηγοί κρατών συναντώνται επίσης με τον θρησκευτικό ηγέτη. Επομένως, η άποψη ότι θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές πολιτικής ανάλογα με τις επιθυμίες του θρησκευτικού ηγέτη δείχνει ότι κάποιοι δεν γνωρίζουν καλά το Ιράν», είπε.



Κατά τον ίδιο, τελικά όλες οι πλευρές θα επιδιώξουν τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας ότι η εξωτερική πολιτική του Ιράν δεν πρόκειται να αλλάξει λόγω συγκεκριμένων προσώπων.



«Οι ΗΠΑ δεν έχουν στρατηγική»



Ο Τσελίκ υποστήριξε ότι οι μεγάλες δυνάμεις, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείται ότι κινούνται βάσει μεγάλων στρατηγικών, ωστόσο, όπως είπε, το παράδειγμα του Αφγανιστάν δείχνει ότι συχνά δεν υπάρχει τέτοια στρατηγική.



Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά στόχευσαν ιρανικές βάσεις και πυραυλικά συστήματα, ενώ το Ισραήλ υιοθέτησε μια προσέγγιση που στοχεύει στη δομή του ίδιου του ιρανικού κράτους. «Βλέπουμε ότι το Ισραήλ επιχειρεί, σύμφωνα με τις δικές του επιδιώξεις, να αλλάξει καθεστώτα στις γειτονικές χώρες και να καταστρέψει τις αμυντικές τους δυνατότητες», ανέφερε.



Τόνισε ακόμη ότι η στοχοποίηση αρχηγού κράτους ή θρησκευτικού ηγέτη αποτελεί «την πιο παράνομη ενέργεια που μπορεί να υπάρξει», ενώ χαρακτήρισε την επίθεση σε διυλιστήριο στην Τεχεράνη ως «βομβαρδισμό που πλήττει τον άμαχο πληθυσμό». Προειδοποίησε επίσης ότι μια πιθανή χερσαία επιχείρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες.



Συζητήσεις για αλλαγή συνόρων



Ο Τσελίκ σημείωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει κανένα δικαίωμα ή νομική βάση να επιχειρεί αλλαγές σε σύνορα ή χάρτες στην περιοχή. Όπως είπε, αν σήμερα η περιφερειακή και παγκόσμια τάξη απειλείται, αυτό συμβαίνει λόγω των ενεργειών του Ισραήλ.



«Σήμερα το Ισραήλ αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή τόσο για τις αξίες που διαμορφώθηκαν στη Δύση όσο και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στον δυτικό κόσμο», υποστήριξε.



Αναφερόμενος σε συζητήσεις που συνδέουν πιθανή σύγκρουση Τουρκίας και Ισραήλ, δήλωσε ότι αυτές προέρχονται από «δυτικές προεκτάσεις του σιωνιστικού λόμπι». «Η Τουρκία δεν επιδιώκει τα εδάφη κανενός. Είμαστε υπέρ της ειρήνης και όχι του πολέμου», είπε, προσθέτοντας ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο.



Οι επιθέσεις του Ιράν στον Κόλπο



Σχολιάζοντας τις επιθέσεις του Ιράν προς χώρες του Κόλπου, ο Τσελίκ δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρέπει να απομονωθεί, καθώς δέχεται –όπως είπε– άδικη επίθεση. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι πυραυλικές επιθέσεις προς μουσουλμανικές χώρες δεν πρόκειται να ωφελήσουν την Τεχεράνη.



Κατά τον ίδιο, το Ιράν στοχεύει αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στις χώρες του Κόλπου, αλλά τέτοιες επιθέσεις «εξυπηρετούν ακριβώς αυτό που επιθυμεί να δει το Ισραήλ».



Πύραυλος που κατευθυνόταν στην Τουρκία



Ο Τσελίκ αναφέρθηκε επίσης στον πύραυλο που κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και καταρρίφθηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Όπως είπε, εκτιμάται ότι ο στόχος του βρισκόταν νοτιότερα και ότι επρόκειτο πιθανόν για πλήγμα σε αμερικανικές βάσεις.



«Φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλήρως ενοποιημένη προσέγγιση στο Ιράν», δήλωσε, αναφέροντας ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και μελών του κοινοβουλίου. Τόνισε πάντως ότι η Άγκυρα διατηρεί το δικαίωμα να αντιδράσει σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της.



Θέματα ασφάλειας και Κύπρος



Ο Τσελίκ είπε ακόμη ότι η Τουρκία ανησυχεί για την ασφάλεια της «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου». Όπως είπε, οι σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ αποτελούν «πηγή ντροπής», ενώ υποστήριξε ότι η ανάπτυξη μαχητικών F-16 στο ψευδοκράτος έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα.



Τέλος, ανέφερε ότι η τουρκική κυβέρνηση επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: την ασφάλεια, την οικονομία, την προστασία των Τούρκων πολιτών στο εξωτερικό και τη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας.