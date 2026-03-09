«Θρίλερ» με την επίθεση στο σπίτι της Rihanna: Έπεσαν πάνω από 10 πυροβολισμοί, σφαίρα διαπέρασε τον τοίχο
«Θρίλερ» με την επίθεση στο σπίτι της Rihanna: Έπεσαν πάνω από 10 πυροβολισμοί, σφαίρα διαπέρασε τον τοίχο
Η τραγουδίστρια βρισκόταν στην πολυτελή έπαυλη, αλλά δεν τραυματίστηκε - Συνελήφθη η 30χρονη που πιστεύεται ότι άνοιξε πυρ από το αυτοκίνητό της
Μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε επανειλημμένα το σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς, με μία από τις σφαίρες να διαπερνά τον τοίχο του.
Η εφημερίδα Los Angeles Times και το δίκτυο NBC4, επικαλούμενα εκπρόσωπο της αστυνομίας του Λος 'Αντζελες, ανέφεραν ότι οι αρχές έλαβαν κλήση για το περιστατικό στις 13:21 (τοπική ώρα) την Κυριακή 8 Μαρτίου και έθεσαν υπό κράτηση μια 30χρονη ύποπτη.
Η Rihanna βρισκόταν στην πολυτελή έπαυλη, αλλά δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με πηγή των Los Angeles Times. Αναφέρεται επίσης πως έπεσαν «περίπου 10 πυροβολισμοί» από όχημα που βρισκόταν στον δρόμο, απέναντι από την πύλη της έπαυλης.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν στο σπίτι ήταν ο σύντροφός της, A$AP Rocky και τα τρία παιδιά τους. Σύμφωνα με το περιοδικό PEOPLE, η διάσημη τραγουδίστρια είναι «καλά στην υγεία της».
«Ήταν τρομακτικό. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα στο σπίτι και να ακούς τις σφαίρες να χτυπούν τους τοίχους» δήλωσε ο Keith England στο FOX 11 προσθέτοντας ότι οι πυροβολισμοί ήταν απανωτοί: «Πιθανότατα γύρω στους 10».
Λίγη ώρα αργότερα το όχημα εντοπίστηκε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου, όπου οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 30χρονης.
Η εφημερίδα Los Angeles Times και το δίκτυο NBC4, επικαλούμενα εκπρόσωπο της αστυνομίας του Λος 'Αντζελες, ανέφεραν ότι οι αρχές έλαβαν κλήση για το περιστατικό στις 13:21 (τοπική ώρα) την Κυριακή 8 Μαρτίου και έθεσαν υπό κράτηση μια 30χρονη ύποπτη.
Η Rihanna βρισκόταν στην πολυτελή έπαυλη, αλλά δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με πηγή των Los Angeles Times. Αναφέρεται επίσης πως έπεσαν «περίπου 10 πυροβολισμοί» από όχημα που βρισκόταν στον δρόμο, απέναντι από την πύλη της έπαυλης.
BREAKING: Police are on scene after several gunshots were fired toward a home belonging to @rihanna in Beverly Hills.— Matthew Seedorff (@MattSeedorff) March 9, 2026
Officers with the Los Angeles Police Department say one woman has been arrested in connection with the shooting. pic.twitter.com/LCsIliYAfk
Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν στο σπίτι ήταν ο σύντροφός της, A$AP Rocky και τα τρία παιδιά τους. Σύμφωνα με το περιοδικό PEOPLE, η διάσημη τραγουδίστρια είναι «καλά στην υγεία της».
«Ήταν τρομακτικό. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα στο σπίτι και να ακούς τις σφαίρες να χτυπούν τους τοίχους» δήλωσε ο Keith England στο FOX 11 προσθέτοντας ότι οι πυροβολισμοί ήταν απανωτοί: «Πιθανότατα γύρω στους 10».
Λίγη ώρα αργότερα το όχημα εντοπίστηκε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου, όπου οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 30χρονης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα