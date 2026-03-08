Οι ΥΠΕΞ Ρωσίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ζήτησαν να τερματιστούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Σεργκέι Λαβρόφ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ρωσία Ιράν

Οι ΥΠΕΞ Ρωσίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ζήτησαν να τερματιστούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κι ο σεΐχης Αμπντάλα μπιν Ζαγέντ επισήμαναν ότι νέες διπλωματικές προσπάθειες χρειάζονται για να διασφαλισθεί μακροπρόθεσμα η περιφερειακή ασφάλεια

Οι ΥΠΕΞ Ρωσίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ζήτησαν να τερματιστούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, και ο ομόλογός του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ζήτησαν σήμερα να τερματισθούν όλες οι επιθέσεις τόσο εναντίον του Ιράν όσο και εναντίον των κρατών του Κόλπου και δήλωσαν ότι νέες διπλωματικές προσπάθειες χρειάζονται για να διασφαλισθεί μακροπρόθεσμα η περιφερειακή ασφάλεια.

«Η προσοχή επικεντρώθηκε στην ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις που οδήγησαν σε θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού και προκάλεσαν ζημιά σε πολιτικές υποδομές τόσο στις αραβικές χώρες του Κόλπου όσο και στο Ιράν», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο για την τηλεφωνική συνομιλία του Λαβρόφ με τον σεΐχη Αμπντάλα μπιν Ζαγέντ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν διατηρήσει καλές σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία στη διάρκεια του τετραετούς πολέμου μεταξύ των δύο χωρών. Έχουν μεσολαβήσει για τη διεξαγωγή συνομιλιών και έχουν οργανώσει ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης