Απορρίφθηκε το σχέδιο ψηφίσματος για περιορισμό των εξουσιών Τραμπ στον πόλεμο κατά του Ιράν

Η γερουσία απορρίπτει το σχέδιο του δημοκρατικού Τιμ Κέιν για περιορισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, εν μέσω στήριξης από τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία