Απορρίφθηκε το σχέδιο ψηφίσματος για περιορισμό των εξουσιών Τραμπ στον πόλεμο κατά του Ιράν
Η γερουσία απορρίπτει το σχέδιο του δημοκρατικού Τιμ Κέιν για περιορισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, εν μέσω στήριξης από τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία
Σχέδιο ψηφίσματος με σκοπό να περιοριστούν οι εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο κατά του Ιράν απορρίφθηκε στην αμερικανική γερουσία, με την ρεπουμπλικανική πλειοψηφία να στηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Το σχέδιο του δημοκρατικού γερουσιαστή Τιμ Κέιν δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, καθώς καταψηφίστηκε με 53 ψήφους κατά και 47 υπέρ.
Ο Τιμ Κέιν είχε εισηγηθεί το σχέδιο ψηφίσματος για να διασφαλίσει ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα συμμετέχουν σε εχθροπραξίες κατά του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Η πρωτοβουλία αυτή απορρίφθηκε λόγω της σθεναρής αντίστασης από τους ρεπουμπλικανούς, με τον γερουσιαστή Τζον Φέτερμαν να τάσσεται κατά και τον Ραντ Πολ να είναι το μόνο μέλος του ρεπουμπλικανικού κόμματος που ψήφισε υπέρ.
Ο Τιμ Κέιν, μαζί με άλλους δημοκρατικούς γερουσιαστές, επιθυμούσε να επαναβεβαιώσει ότι το Κογκρέσο είναι ο μοναδικός θεσμός που μπορεί να κηρύξει πόλεμο, σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα.
Η γερουσία δεν ήταν η μόνη που εξέτασε το σχέδιο, καθώς αναμένεται να τεθεί και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου προβλέπεται η αποτυχία του και εκεί. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι η ιδέα να αφαιρεθούν οι εξουσίες του προέδρου στον πόλεμο είναι επικίνδυνη και καταστροφική για τις ΗΠΑ.
Η στήριξη Τραμπ και η νομιμότητα του πολέμουΑπό τη στιγμή που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει την πρόθεσή του να ενισχύσει τις εκτελεστικές εξουσίες του, αναλαμβάνοντας πιο ενεργό ρόλο στην εκτέλεση στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Η ενημέρωση και η αντίθεση για την «Άμεση Απειλή»Στη διάρκεια μιας διαβαθμισμένης ενημέρωσης από την κυβέρνηση, ο Κέιν εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε αποδείξεις για την ύπαρξη «άμεσης απειλής» από το Ιράν προς τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η «άμεση απειλή» αποτελεί κεντρικό σημείο της νομιμότητας του πολέμου.
