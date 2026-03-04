Στόχος του πυραύλου του Ιράν που κατερρίφθη ήταν η Τουρκία, λέει το ΝΑΤΟ - Κατευθυνόταν στην Κύπρο ισχυρίστηκε Τούρκος αξιωματούχος

«Καταδικάζουμε την επίθεση του Ιράν κατά της Τουρκίας» δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ - Αξιωματούχος της τουρκικής κυβέρνησης που μίλησε ανώνυμα στο AFP ισχυρίστηκε πως ο πύραυλος είχε στόχο την Κύπρο αλλά απέκλινε της πορείας του