ΗΠΑ και Ισημερινός ξεκίνησαν κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων»
Ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα μίλησε για «νέα φάση» στον πόλεμο κατά των συμμοριών
Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησαν επιχειρήσεις εναντίον «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» στον Ισημερινό σε συνεργασία με τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Νότια Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (SOUTHCOM).
Σε ανακοίνωσή της, η SOUTHCOM ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται από κοινού με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισημερινού.
Η αμερικανική διοίκηση έκανε λόγο για «αποφασιστική δράση» εναντίον ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των επιχειρήσεων.
On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.— U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026
Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs
«Νέα φάση» στον πόλεμο κατά των συμμοριώνΤην έναρξη των κοινών επιχειρήσεων είχε προαναγγείλει τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα.
Ο Νομπόα, ο οποίος θεωρείται σύμμαχος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για «νέα φάση» στον πόλεμο που διεξάγει η κυβέρνηση της χώρας εναντίον των συμμοριών.
Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal.— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 2, 2026
En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada…
Οι εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στον Ισημερινό κατηγορούνται από την κυβέρνηση ότι εμπλέκονται σε δραστηριότητες «ναρκωτρομοκρατίας».
Με τον όρο αυτό οι αρχές περιγράφουν τη σύνδεση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων με το εμπόριο ναρκωτικών και τη χρήση βίας ή τρομοκρατικών πρακτικών για τον έλεγχο περιοχών και διαδρομών διακίνησης.
