ΗΠΑ και Ισημερινός ξεκίνησαν κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων»
Ισημερινός ΗΠΑ

ΗΠΑ και Ισημερινός ξεκίνησαν κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων»

Ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα μίλησε για «νέα φάση» στον πόλεμο κατά των συμμοριών

ΗΠΑ και Ισημερινός ξεκίνησαν κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων»
Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησαν επιχειρήσεις εναντίον «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» στον Ισημερινό σε συνεργασία με τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Νότια Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (SOUTHCOM).

Σε ανακοίνωσή της, η SOUTHCOM ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται από κοινού με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισημερινού.

Η αμερικανική διοίκηση έκανε λόγο για «αποφασιστική δράση» εναντίον ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των επιχειρήσεων.


«Νέα φάση» στον πόλεμο κατά των συμμοριών

Την έναρξη των κοινών επιχειρήσεων είχε προαναγγείλει τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα.

Ο Νομπόα, ο οποίος θεωρείται σύμμαχος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για «νέα φάση» στον πόλεμο που διεξάγει η κυβέρνηση της χώρας εναντίον των συμμοριών.

Οι εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στον Ισημερινό κατηγορούνται από την κυβέρνηση ότι εμπλέκονται σε δραστηριότητες «ναρκωτρομοκρατίας».

Με τον όρο αυτό οι αρχές περιγράφουν τη σύνδεση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων με το εμπόριο ναρκωτικών και τη χρήση βίας ή τρομοκρατικών πρακτικών για τον έλεγχο περιοχών και διαδρομών διακίνησης.

