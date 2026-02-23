Βόρεια Μακεδονία: Συνελήφθη ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αρτάν Γκρούμπι, κατηγορείται για υπεξαίρεση 8 εκατ. ευρώ

Ο Γκρούμπι είχε διαφύγει από τη Βόρεια Μακεδονία τον Δεκέμβριο του 2024, λίγες ημέρες πριν ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη και από τότε παρέμενε «άφαντος» για τις διωκτικές Αρχές