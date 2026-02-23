Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Βόρεια Μακεδονία: Συνελήφθη ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αρτάν Γκρούμπι, κατηγορείται για υπεξαίρεση 8 εκατ. ευρώ
Ο Γκρούμπι είχε διαφύγει από τη Βόρεια Μακεδονία τον Δεκέμβριο του 2024, λίγες ημέρες πριν ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη και από τότε παρέμενε «άφαντος» για τις διωκτικές Αρχές
Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, Αρτάν Γκρούμπι, ο οποίος καταζητούταν από τις Αρχές της χώρας και είχε διαφύγει πριν από 14 μήνες παραδόθηκε σήμερα στις αστυνομικές αρχές της Βόρειας Μακεδονίας.
Ο Αρτάν Γκρούμπι συνελήφθη το πρωί στη συνοριακή διάβαση Μπλάτσε, στα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας με το Κόσοβο και αμέσως μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή.
Ο Γκρούμπι κατηγορείται για υπεξαίρεση ποσού άνω των 8 εκατ. ευρώ από προμήθειες της κρατικής λοταρίας της χώρας.
Τον ίδιο μήνα του 2024, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε βάλει στη "μαύρη λίστα" τον Αρτάν Γκρούμπι, λόγω εμπλοκής του σε σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς στη Βόρεια Μακεδονία, απαγορεύοντας την είσοδό του στην επικράτεια των ΗΠΑ.
Ο Αρτάν Γκρούμπι, ο οποίος προέρχεται από το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, την «Δημοκρατική Ένωση για Ένταξη» (DUI) του Αλί Αχμέτι είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της χώρας από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2024, στις τότε κυβερνήσεις συνασπισμού μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM) και του DUI, με πρωθυπουργούς τον Ζόραν Ζάεφ και τον Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι. Με την αλλαγή της εξουσίας στη Βόρεια Μακεδονία, τον Ιούνιο του 2025, το DUI πέρασε στην αντιπολίτευση.
Η διαφθορά κρατικών αξιωματούχων στη Βόρεια Μακεδονία εξακολουθεί να αποτελεί συστημικό πρόβλημα, το οποίο επισημαίνεται επανειλημμένα σε διεθνείς εκθέσεις για τη χώρα.
