Γενεύη: Συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών, Ρώσων και Κινέζων αξιωματούχων για τον έλεγχο των πυρηνικών
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ρωσία Κίνα πυρηνικά όπλα

Γενεύη: Συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών, Ρώσων και Κινέζων αξιωματούχων για τον έλεγχο των πυρηνικών

Οι ΗΠΑ ζητούν μια νέα, ευρύτερη συνθήκη από τη New Start που θα περιλαμβάνει και την Κίνα

Οι ΗΠΑ οργανώνουν σήμερα και αύριο συναντήσεις στη Γενεύη με Ρώσους και Κινέζους εκπροσώπους με στόχο να σφυρηλατήσουν μια ενδεχόμενη πολυμερή συνθήκη για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, αφού έληξε η τελευταία διμερής συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για τον πυρηνικό αφοπλισμό, ανέφερε ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός διπλωμάτης.

«Σήμερα, συνάντησα τη ρωσική αντιπροσωπεία. Αύριο, θα συναντήσουμε την κινεζική, μεταξύ άλλων» είπε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη αυτός ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ζητώντας να μην κατονομαστεί. Όπως είπε, «προπαρασκευαστικές» συναντήσεις είχαν γίνει επίσης μεταξύ των χωρών στην Ουάσινγκτον, αφού έληξε, στις αρχές Φεβρουαρίου, η συνθήκη New Start.

Οι ΗΠΑ ζητούν μια νέα, ευρύτερη συνθήκη που θα περιλαμβάνει και την Κίνα. Ο Κινέζος πρεσβευτής για τον αφοπλισμό, Σεν Τζιάν, είπε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει σε νέες διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων σε αυτό το στάδιο. Δεν είναι σαφές αν η αυριανή συνάντηση αφορά επίσημες διαπραγματεύσεις.

Οι μόνιμες αντιπροσωπείες της Κίνας και της Ρωσίας στη Γενεύη δεν ανταποκρίθηκαν σε ένα αίτημα του πρακτορείου Reuters για κάποιο σχόλιο. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα οι ΗΠΑ υποστήριξαν ότι η Κίνα διεξήγαγε μυστικές πυρηνικές δοκιμές τον Ιούνιο του 2020, κάτι που ο Σεν διέψευσε κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, έχουν ήδη γίνει «καλές» διμερείς συνομιλίες με τη Βρετανία και τη Γαλλία, χώρες που είναι επίσης μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Η μεταφορά της συζήτησης στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν το επόμενο λογικό βήμα», είπε, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον αισιοδοξεί.
