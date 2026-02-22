Νεκρός και ο 9ος και τελευταίος αγνοούμενος σκιέρ στην Καλιφόρνια, επίλογος σε μία από τις φονικότερες χιονοστιβάδες
Νεκρός και ο 9ος και τελευταίος αγνοούμενος σκιέρ στην Καλιφόρνια, επίλογος σε μία από τις φονικότερες χιονοστιβάδες
Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στη Σιέρα Νεβάδα – Ερωτήματα για την απόφαση της ομάδας να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις κακοκαιρίας
Ομάδες διάσωσης εντόπισαν και ανέσυραν νεκρό τον τελευταίο από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στη Σιέρα Νεβάδα, ολοκληρώνοντας τις έρευνες για τη χιονοστιβάδα που σημειώθηκε την Τρίτη κοντά στο Κασλ Πικ, στη βόρεια Καλιφόρνια, και η οποία συγκαταλέγεται στις φονικότερες που έχουν καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το γραφείο του σερίφη της κομητείας όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος αγνοούμενος ανασύρθηκε νεκρός, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο και των εννέα μελών της ομάδας που παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης κοντά στο Κασλ Πικ, βουνοκορφή που ξεπερνά τα 2.700 μέτρα υψόμετρο, στην περιοχή της λίμνης Τάχο, δημοφιλή προορισμό για ορεινές δραστηριότητες στη βόρεια Καλιφόρνια.
«Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν την απώλεια όσων χάθηκαν. Οι σκέψεις μας είναι κοντά στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε η σερίφης της κομητείας Νεβάδα, Σάναν Μουν.
Έξι επιζώντες, πέντε εκδρομείς και ένας οδηγός, κατάφεραν να καλέσουν βοήθεια. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με σχεδόν μηδενική ορατότητα, καθώς και ο αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης νέων χιονοστιβάδων, καθυστέρησαν για αρκετές ώρες την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στο σημείο.
Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της χιονοστιβάδας.
Το γραφείο του σερίφη της κομητείας όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος αγνοούμενος ανασύρθηκε νεκρός, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο και των εννέα μελών της ομάδας που παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης κοντά στο Κασλ Πικ, βουνοκορφή που ξεπερνά τα 2.700 μέτρα υψόμετρο, στην περιοχή της λίμνης Τάχο, δημοφιλή προορισμό για ορεινές δραστηριότητες στη βόρεια Καλιφόρνια.
«Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν την απώλεια όσων χάθηκαν. Οι σκέψεις μας είναι κοντά στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε η σερίφης της κομητείας Νεβάδα, Σάναν Μουν.
Τριήμερη εκδρομή που κατέληξε σε τραγωδίαΗ 15μελής ομάδα, αποτελούμενη από έντεκα σκιέρ και τέσσερις επαγγελματίες οδηγούς βουνού, είχε ξεκινήσει την Κυριακή για τριήμερη εκδρομή σε απομακρυσμένη ορεινή περιοχή. Την Τρίτη, χιονοστιβάδα παρέσυρε τα μέλη της ομάδας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννέα άτομα.
Έξι επιζώντες, πέντε εκδρομείς και ένας οδηγός, κατάφεραν να καλέσουν βοήθεια. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με σχεδόν μηδενική ορατότητα, καθώς και ο αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης νέων χιονοστιβάδων, καθυστέρησαν για αρκετές ώρες την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στο σημείο.
Αναπάντητα ερωτήματα για τις προειδοποιήσειςΚαθώς οι οικογένειες των θυμάτων αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την απόφαση της ομάδας να προχωρήσει στην εκδρομή παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν εκδώσει τις προηγούμενες ημέρες οι αρχές για κύμα κακοκαιρίας, το οποίο συνοδευόταν από έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά.
Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της χιονοστιβάδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα