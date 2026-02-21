Νέες φοιτητικές, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε πολλά πανεπιστήμια του Ιράν
Φοιτητές οργάνωσαν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας σε πολλά πανεπιστήμια του Ιράν σήμερα, με την ευκαιρία της έναρξης του νέου εξαμήνου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκρούστηκαν με ομάδες φιλοκυβερνητικών, σύμφωνα με τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία και αναρτήσεις σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα βίντεο, που σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο προέρχεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ της Τεχεράνης, δείχνει διαδηλωτές να καταδικάζουν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον οποίο αποκαλούν «δολοφονικό ηγέτη» και να ζητούν την αποκατάσταση στον θρόνο του Ρεζά Παχλαβί, του εξόριστου γιου του τελευταίου σάχη.

Πρακτορεία που πρόσκεινται στις αρχές, όπως το SNN, μετέδωσαν βίντεο με συγκρούσεις, όπου οι διαδηλωτές στο ίδιο πανεπιστήμιο, το κορυφαίο πολυτεχνείο του Ιράν, φέρεται ότι τραυματίζουν εθελοντές φοιτητές πολιτοφύλακες Μπασίτζ, εκτοξεύοντας πέτρες. Τα μέλη της φιλοκυβερνητικής παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ συχνά βοηθούν τις δυνάμεις ασφαλείας στην καταστολή των διαδηλώσεων.

Άλλες κινητοποιήσεις έγιναν επίσης στα πανεπιστήμια Μπεχεστί και Αμίρ Καμπίρ της πρωτεύουσας, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HAALVSH. Στην πόλη Αμπντανάν, στα δυτικά, οι διαδηλωτές φώναζαν «Θάνατος στον Χαμενεΐ» και «Θάνατος στον δικτάτορα», διαμαρτυρόμενοι για τη σύλληψη ενός καθηγητή, σύμφωνα με την οργάνωση Hengaw και άλλες αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

Οι κινητοποιήσεις αυτές γίνονται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ απειλούν να πλήξουν το Ιράν, μολονότι ξανάρχισαν οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ τους.

Αυτήν την εβδομάδα, συνθήματα κατά της κεντρικής εξουσίας έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους, καθώς έφτανε στο τέλος της η περίοδος του 40ήμερου πένθους για τους νεκρούς από τις διαδηλώσεις της 8ης και 9ης Ιανουαρίου. Εκείνες οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν ως διαμαρτυρία για την οικονομική κατάσταση αλλά εξελίχθηκαν σύντομα σε ένα κίνημα αμφισβήτησης της εξουσίας, που πνίγηκε στο αίμα. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση HRANA που εδρεύει στις ΗΠΑ, περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους διαδηλωτές, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 53.000 συνελήφθησαν.

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για 3.000 νεκρούς, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και περαστικοί που δολοφονήθηκαν από «τρομοκράτες» που δρούσαν για λογαριασμό του Ισραήλ και των ΗΠΑ.



