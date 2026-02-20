Νέα σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην Αλβανία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανία Έντι Ράμα Σαλί Μπερίσα Επεισόδια

Νέα σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην Αλβανία, δείτε βίντεο

Διαδηλωτές πέταξαν βεγγαλικά και βόμβες μολότοφ προς το πρωθυπουργικό γραφείο

Νέα σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην Αλβανία, δείτε βίντεο
Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στα Τίρανα, για ακόμα μια φορά, όταν η αστυνομία διέλυσε μαζική διαδήλωση του Δημοκρατικού Κόμματος μπροστά στην έδρα της κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, διαδηλωτές πέταξαν βεγγαλικά και βόμβες μολότοφ προς το πρωθυπουργικό γραφείο, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με εκτόξευση νερού από τις αύρες και δακρυγόνα.

Χιλιάδες υποστηρικτές του Δημοκρατικό Κόμμα (PD) ανταποκρίνονται τους τελευταίους μήνες στα καλέσματα του επικεφαλής τους, Σαλί Μπερίσα, και συγκεντρώνονται στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος κυβερνά τη χώρα από το 2013.

Live from central Tirana where people gather for an anti-government protest


«Θα σώσουμε την Αλβανία από τον Έντι Ράμα που τη βύθισε στη φτώχεια και τη διαφθορά. Είναι πολιτικά νεκρός», ανέφερε ο 81χρονος Μπερίσα απευθυνόμενος στο πλήθος. Λίγο αργότερα διέκοψε την ομιλία του, καθώς ομάδα διαδηλωτών άρχισε να εκτοξεύει μολότοφ προς το πεζοδρόμιο και την πρόσοψη του κυβερνητικού κτιρίου.

Μετά τη διάλυση της συγκέντρωσης, οι διαδηλωτές, με επικεφαλής τον Μπερίσα, κατευθύνθηκαν προς το κοινοβούλιο, σε μικρή απόσταση από το σημείο, όπου είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

PO NDODH/OPOZITA NË SHESH-Nga selia blu te Kryeministria, ja ç'po ndodh nga protesta në Tiranë


Το πολιτικό κλίμα στην Αλβανία παραμένει τεταμένο τα τελευταία χρόνια, με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των κομμάτων για διαφθορά και διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Η ένταση κλιμακώθηκε από τον Νοέμβριο, όταν ασκήθηκε δίωξη για διαφθορά στην τότε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Υποδομών, Μπελίντα Μπαλούκου, στενή συνεργάτιδα του Ράμα, η οποία στη συνέχεια καθαιρέθηκε με δικαστική απόφαση.

Παράλληλα, πρώην υπουργοί των κυβερνήσεων Ράμα έχουν κατηγορηθεί για υποθέσεις διαφθοράς. Κατηγορίες για ανάθεση δημόσιων συμβάσεων σε συγγενικά πρόσωπα έχουν διατυπωθεί και σε βάρος του ίδιου του Μπερίσα για την περίοδο που βρισκόταν στην εξουσία, τις οποίες ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά.

"Jemi në fushëbetejë. Tirana në duart e kryengritësve paqësorë, pushteti në skuta minjsh"
