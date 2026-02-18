Από φίλια πυρά σκοτώθηκε Ισραηλινός στρατιώτης στη Γάζα
Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ

Ο Νετανιάχου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και διευκρίνισε ότι ο στρατιώτης σκοτώθηκε από «φίλια πυρά» αφού πολέμησε «ηρωικά»

Από «φίλια πυρά» σκοτώθηκε σήμερα ο Ισραηλινός στρατιώτης Οφρί Γιαφέ στη νότια Λωρίδα της Γάζας, επιβεβαίωσαν ο στρατός και το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Με τον θάνατό του αυξήθηκαν στους πέντε οι Ισραηλινοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί αφού τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία με την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Ο επιλοχίας Οφρί Γιαφέ, μέλος της μονάδας αναγνώρισης των αλεξιπτωτιστών, 21 ετών, καταγόμενος από το ΧαΓιογκέβ, έπεσε στη μάχη στη νότια Λωρίδα της Γάζας» ανέφερε νωρίτερα ο στρατός.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και διευκρίνισε ότι ο στρατιώτης σκοτώθηκε από «φίλια πυρά» αφού πολέμησε «ηρωικά».
