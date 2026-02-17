Η στιγμή που πατέρας πυροβολεί τη σύζυγο και τα παιδιά του σε σχολικό αγώνα χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ - «Χρησιμοποιούσε γυναικείο όνομα»

Μετά την επίθεση, ο Ντόργκαν έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε επί τόπου, σύμφωνα με την αστυνομία. Γυναίκα που εμφανίστηκε νωρίτερα στο αστυνομικό τμήμα δήλωσε ότι ο δράστης ήταν πατέρας της και ότι «είχε προβλήματα ψυχικής υγείας» και ήταν «πολύ άρρωστος». «Πυροβόλησε την οικογένειά μου και τώρα είναι νεκρός», ανέφερε.Η Τίνα Γκονσάλβες επαίνεσε έναν «Καλό Σαμαρείτη» που επιχείρησε να σταματήσει την επίθεση. Μάρτυρες υποστήριξαν ότι ο άνδρας, πατέρας άλλου αθλητή, κατάφερε να αφοπλίσει τον Ντόργκαν, ωστόσο ο δράστης διέθετε και δεύτερο όπλο. Και τα δύο πυροβόλα όπλα συνελέγησαν από τις Αρχές.Με πληροφορίες από New York Post