Σαρώνει τις ΗΠΑ η ICE: 68.000 μετανάστες υπό κράτηση σε έναν μήνα, χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις τις κρίνουν παράνομες

Ο αριθμός των ατόμων που τελούν υπό κράτηση είναι αυξημένος κατά περίπου 75% σε σχέση με την περίοδο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων από τον Τραμπ