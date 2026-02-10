Νέα τραγωδία στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία: Τρεις νεκροί σε τροχαίο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
Δύο παιδιά 16 και 13 ετών στους νεκρούς - Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή όταν ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με φορτηγό
Μια νέα τραγωδία γράφτηκε τις προηγούμενες ημέρες στον δρόμο της Ρουμανίας που πριν από περίπου δύο εβδομάδες έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει οδικώς από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Γαλλία για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Λυών.
Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και ένα ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Κυριακής, σε τροχαίο που σημειώθηκε έξω από την κοινότητα Domaşnea στη δυτική Ρουμανία, με την εμπλοκή ενός φορτηγού κι ενός μίνι βαν.
Από το μίνι βαν απεγκλωβίστηκαν νεκροί τρεις επιβαίνοντες (ο 58χρονος οδηγός και δύο παιδιά 16 και 13 ετών), ενώ ο οδηγός του φορτηγού έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από πλήρωμα της Νομαρχιακής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.
Το νέο δυστύχημα σημειώθηκε στον ίδιο οδικό άξονα όπου, πριν από λίγες ημέρες, επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν το βαν με το οποίο ταξίδευαν προς τη Γαλλία συγκρούστηκε βίαια με φορτηγό, κοντά στο Λουγκόζ, στην κομητεία Τιμίς.
Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος από τους τρεις επιζώντες εκείνου του δυστυχήματος μεταφέρθηκε στην Ελλάδα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, με αεροσκάφος από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, προκειμένου να συνεχίσει τη νοσηλεία του.
