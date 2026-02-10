Νέα τραγωδία στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία: Τρεις νεκροί σε τροχαίο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
ΚΟΣΜΟΣ
Ρουμανία Τροχαίο δυστύχημα ΠΑΟΚ Νεκροί

Νέα τραγωδία στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία: Τρεις νεκροί σε τροχαίο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δύο παιδιά 16 και 13 ετών στους νεκρούς - Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή όταν ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με φορτηγό

Νέα τραγωδία στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία: Τρεις νεκροί σε τροχαίο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
20 ΣΧΟΛΙΑ
Μια νέα τραγωδία γράφτηκε τις προηγούμενες ημέρες στον δρόμο της Ρουμανίας που πριν από περίπου δύο εβδομάδες έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει οδικώς από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Γαλλία για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Λυών.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και ένα ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Κυριακής, σε τροχαίο που σημειώθηκε έξω από την κοινότητα Domaşnea στη δυτική Ρουμανία, με την εμπλοκή ενός φορτηγού κι ενός μίνι βαν.

Από το μίνι βαν απεγκλωβίστηκαν νεκροί τρεις επιβαίνοντες (ο 58χρονος οδηγός και δύο παιδιά 16 και 13 ετών), ενώ ο οδηγός του φορτηγού έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από πλήρωμα της Νομαρχιακής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Το νέο δυστύχημα σημειώθηκε στον ίδιο οδικό άξονα όπου, πριν από λίγες ημέρες, επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν το βαν με το οποίο ταξίδευαν προς τη Γαλλία συγκρούστηκε βίαια με φορτηγό, κοντά στο Λουγκόζ, στην κομητεία Τιμίς.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος από τους τρεις επιζώντες εκείνου του δυστυχήματος μεταφέρθηκε στην Ελλάδα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, με αεροσκάφος από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, προκειμένου να συνεχίσει τη νοσηλεία του.
20 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης