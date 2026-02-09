To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Πυροβολισμός σε σχολείο στο Μέριλαντ: Μια σύλληψη
Πυροβολισμός σε σχολείο στο Μέριλαντ: Μια σύλληψη
Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ενημέρωση, φέρεται να υπάρχει ένας τραυματίας από το επεισόδιο που έγινε σε λύκειο της αμερικανικής πόλης
Οι αρχές στο Μέριλαντ των ΗΠΑ ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας ότι σημειώθηκε πυροβολισμός μέσα σε σχολικό συγκρότημα, με ένα άτομο να επιβεβαιώνεται ότι έχει τραυματιστεί, ενώ η τοπική αστυνομία της πολιτείας του Μοντγκόμερι προχώρησε σε μια σύλληψη υπόπτου.
Συγκεκριμένα, το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Μοντγκόμερι δήλωσε ότι το λύκειο Thomas S. Wootton παραμένει σε κατάσταση αποκλεισμού από τις αρχές, καθώς περισσότεροι αξιωματούχοι συγκεντρώνονται στο σημείο.
Όπως ανακοινώθηκε το κτήριο σφραγίστηκε, ενώ οι δρόμοι που οδηγούν στο σχολείο έχουν κλείσει προς το παρόν.
Μάλιστα, αν και οι αρχές είχαν απευθύνει σύσταση προς τους γονείς να συγκεντρωθούν σε κοντινή πανεπιστημιούπολη, η οποία έχει οριστεί ως ο τόπος της συνάντησης, τελικά δόθηκε η εντολή να μην συγκεντρωθούν καθώς το περιστατικό θεωρείται λήξαν.
Συγκεκριμένα, το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Μοντγκόμερι δήλωσε ότι το λύκειο Thomas S. Wootton παραμένει σε κατάσταση αποκλεισμού από τις αρχές, καθώς περισσότεροι αξιωματούχοι συγκεντρώνονται στο σημείο.
Όπως ανακοινώθηκε το κτήριο σφραγίστηκε, ενώ οι δρόμοι που οδηγούν στο σχολείο έχουν κλείσει προς το παρόν.
UPDATE: All students who ride a bus will take their regular routes home. Parents of bus riders are asked not to come to the school.— Montgomery County Department of Police (@mcpnews) February 9, 2026
Reunification for non-bus riders will be shared shortly. #MCPNews #MCPD pic.twitter.com/VqnxVcFvkO
Μάλιστα, αν και οι αρχές είχαν απευθύνει σύσταση προς τους γονείς να συγκεντρωθούν σε κοντινή πανεπιστημιούπολη, η οποία έχει οριστεί ως ο τόπος της συνάντησης, τελικά δόθηκε η εντολή να μην συγκεντρωθούν καθώς το περιστατικό θεωρείται λήξαν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα