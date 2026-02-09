Πυροβολισμός σε σχολείο στο Μέριλαντ: Μια σύλληψη
Πυροβολισμός σε σχολείο στο Μέριλαντ: Μια σύλληψη

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ενημέρωση, φέρεται να υπάρχει ένας τραυματίας από το επεισόδιο που έγινε σε λύκειο της αμερικανικής πόλης

Πυροβολισμός σε σχολείο στο Μέριλαντ: Μια σύλληψη
Οι αρχές στο Μέριλαντ των ΗΠΑ ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας ότι σημειώθηκε πυροβολισμός μέσα σε σχολικό συγκρότημα, με ένα άτομο να επιβεβαιώνεται ότι έχει τραυματιστεί, ενώ η τοπική αστυνομία της πολιτείας του Μοντγκόμερι προχώρησε σε μια σύλληψη υπόπτου. 

Συγκεκριμένα, το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Μοντγκόμερι δήλωσε ότι το λύκειο Thomas S. Wootton παραμένει σε κατάσταση αποκλεισμού από τις αρχές, καθώς περισσότεροι αξιωματούχοι συγκεντρώνονται στο σημείο.

Όπως ανακοινώθηκε το κτήριο σφραγίστηκε, ενώ οι δρόμοι που οδηγούν στο σχολείο έχουν κλείσει προς το παρόν.


Μάλιστα, αν και οι αρχές είχαν απευθύνει σύσταση προς τους γονείς να συγκεντρωθούν σε κοντινή πανεπιστημιούπολη, η οποία έχει οριστεί ως ο τόπος της συνάντησης, τελικά δόθηκε η εντολή να μην συγκεντρωθούν καθώς το περιστατικό θεωρείται λήξαν.
