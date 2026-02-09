Στους 15 οι νεκροί από κατάρρευση κτιρίων στο Λίβανο
Στους 15 οι νεκροί από κατάρρευση κτιρίων στο Λίβανο
Από τα συντρίμμια διασώθηκαν οκτώ άνθρωποι
Στους 15 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση χθες δύο εφαπτόμενων κτιρίων στην Τρίπολη του Λιβάνου, μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε νεότερο απολογισμό της καταστροφής.
Ο Ιμάντ Χράις τόνισε ότι οι ομάδες διάσωσης διέσωσαν οκτώ ανθρώπους που εντοπίστηκαν κάτω από τα ερείπια των κτιρίων στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ της πόλης αυτής του βόρειου Λιβάνου.
Ο Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της Τρίπολης ο οποίος μιλούσε σε συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, δεν είπε πόσοι μπορεί να είναι οι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.
Νωρίτερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας είχε δηλώσει πως τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν 22 ενοίκους.
Ο Ιμάντ Χράις τόνισε ότι οι ομάδες διάσωσης διέσωσαν οκτώ ανθρώπους που εντοπίστηκαν κάτω από τα ερείπια των κτιρίων στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ της πόλης αυτής του βόρειου Λιβάνου.
Ο Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της Τρίπολης ο οποίος μιλούσε σε συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, δεν είπε πόσοι μπορεί να είναι οι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.
Νωρίτερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας είχε δηλώσει πως τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν 22 ενοίκους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα