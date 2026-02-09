Κινηματογραφική ληστεία σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Η στιγμή που μασκοφόροι ανατίναξαν θωρακισμένο όχημα
ΚΟΣΜΟΣ
Ληστεία Ιταλία ληστές Αυτοκινητόδρομος

Κινηματογραφική ληστεία σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Η στιγμή που μασκοφόροι ανατίναξαν θωρακισμένο όχημα

Δύο συλλήψεις από την αστυνομία - Οι ληστές χρησιμοποίησαν αυτοκίνητα στα οποία είχαν βάλει ψεύτικους φάρους για να μοιάζουν με πολιτικά οχήματα της αστυνομίας

Κινηματογραφική ληστεία σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Η στιγμή που μασκοφόροι ανατίναξαν θωρακισμένο όχημα
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταίνια καταγράφηκαν το πρωί της Δευτέρας σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία όταν μασκοφόροι ληστές ανατίναξαν στη μέση του δρόμου ένα θωρακισμένο όχημα το οποίο είχαν μπλοκάρει με αυτοκίνητα τα οποία είχαν «πειράξει» για να δείχνουν ότι είναι δήθεν της αστυνομίας.

Στο βίντεο που μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης από τον αυτοκινητόδρομο 613 που συνδέει το Λέτσε με το Μπρίντεζι φαίνονται οι μασκοφόροι ληστές να έχουν κόψει τον δρόμο στο θωρακισμένο όχημα και στη συνέχεια να προκαλούν έκρηξη για να το διαρρήξουν.



Το θωρακισμένο όχημα ανήκε στην εταιρεία Battistolli της BTV.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης οι ληστές χρησιμοποίησαν αυτοκίνητα στα οποία είχαν βάλει ψεύτικους φάρους για να μοιάζουν με πολιτικά οχήματα της αστυνομίας.

Μετά τη ληστεία στη μέση του δρόμου, αστυνομικοί εντόπισαν το ένα από τα αυτοκίνητα, ένα Alfa Romeo, σε επαρχιακό δρόμο. Αν και το όχημα ήταν άδειο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν ένα κουκουλοφόρο άνδρα χωρίς όπλο, ενώ στη συνέχεια βρήκαν και έναν δεύτερο - επίσης κουκουλοφόρο - που προσπαθούσε να διαφύγει πεζός.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο που έγιναν οι δύο συλλήψεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα τζιπ για το οποίο εκτιμάται ότι προοριζόταν να αποτελέσει το όχημα διαφυγής των ληστών.

Κλείσιμο
Την ίδια ώρα σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση για τον εντοπισμό άλλων δύο εκ των ληστών χωρίς να αποκλείεται η ομάδα που έκανε το εντυπωσιακό χτύπημα να αποτελείται από περισσότερα από τέσσερα άτομα.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Φυσικές καταστροφές: Όταν η έγκαιρη πρόληψη προσφέρει προστασία

Η Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η γνώση, η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Γιατί απέναντι στο απρόβλεπτο της Φύσης, η ετοιμότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης