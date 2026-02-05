Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Υπέρ της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας ο Τραμπ ενόψει των εκλογών της Κυριακής
Έγραψε ότι ανυπομονεί να την υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο στις 19 Μαρτίου
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, ενόψει των εκλογών της Κυριακής.
Προσθέτει μάλιστα ότι ανυπομονεί να την υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο στις 19 Μαρτίου.
Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας «χρήζει αναγνώρισης για το έργο που η ίδια και ο συνασπισμός της επιτελούν», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ως εκ τούτου, συμπληρώνει στην ανάρτησή του, «ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είναι τιμή μου να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μου» στη Σανάε Τακαΐτσι.
Η 64χρονη Τακαΐτσι – μια σκληροπυρηνική συντηρητική πολιτικός με εθνικιστικές απόψεις, επικεφαλής του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος – ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 21 Οκτωβρίου κι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
Τον Ιανουάριο αποφάσισε να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, φιλοδοξώντας να εξασφαλίσει ισχυρότερη εντολή για να εφαρμόσει το φιλόδοξο πολιτικό της πρόγραμμα.
