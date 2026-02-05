Ο Τραμπ αμφισβητεί το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ και μιλά για ομοσπονδιακό έλεγχο

Η πιο πρόσφατη ιδέα του Αμερικανού προέδρου: να πάρει από τις πολιτείες, ή τουλάχιστον από κάποιες, την ευθύνη για την οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας προκειμένου να την αναλάβουν οι ομοσπονδιακές αρχές