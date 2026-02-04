ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνία υπέγραψαν σημαντική συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά
ΚΟΣΜΟΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση Ιαπωνία ΗΠΑ Ορυκτά

Με την κίνηση αυτή οι τρεις πλευρές στοχεύουν να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, όπου κυριαρχεί η Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία ανακοίνωσαν σήμερα μια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με στόχο να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού σε ό,τι αφορά τα κρίσιμα ορυκτά, όπου σήμερα κυριαρχεί η Κίνα, προσβλέποντας σε μια ευρύτερη συμφωνία με άλλες χώρες που θα μπορούσε να περιλαμβάνει κατώτερα όρια τιμών και επιδοτήσεις όταν υπάρχουν χάσματα στις τιμές.

Ουσιαστικής σημασίας

Τα κρίσιμα ορυκτά είναι ουσιαστικής σημασίας για τους πολλούς τομείς, από την αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι την άμυνα και την ψηφιακή τεχνολογία.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, Βρυξέλλες, Τόκιο και Ουάσινγκτον, ανέφεραν επίσης ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύτηκαν να συνάψουν ένα μνημόνιο κατανόησης για τα κρίσιμα ορυκτά μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

Οι τρεις συνυπογράφουσες τη συμφωνία σκοπεύουν «να βελτιώσουν σημαντικά την εθνική και οικονομική ασφάλειά τους, ενισχύοντας από κοινού την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων τους στην Ουάσινγκτον.


«Με την ανάπτυξη αυτού του σχεδίου δράσης ελπίζουμε να θέσουμε τις βάσεις για μια δεσμευτική, πολυμερή συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά, με χώρες με παραπλήσια ιδεολογία» σημείωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, σε μια δήλωσή του προς τον Τύπο.

Επόμενο σχέδιο δράσης με το Μεξικό

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε αμέσως μετά ένα παρόμοιο σχέδιο δράσης με το Μεξικό, με όρους ταυτόσημους με εκείνους της συμφωνίας με τις Βρυξέλλες και το Τόκιο.

Κλείσιμο
Το πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ, της ΕΕ και της Ιαπωνίας αποσκοπεί «στον προσδιορισμό των τομέων συνεργασίας προκειμένου να τονωθεί η ζήτηση και να διαφοροποιηθούν οι προμήθειες» για τις υπογράφουσες χώρες. Ο στόχος είναι να μειωθεί συνολικά η εξάρτηση από την Κίνα, η οποία ελέγχει σε μεγάλο βαθμό την αλυσίδα ανεφοδιασμού αυτών των κρίσιμων ορυκτών.

«Ισχυρές και διαφοροποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού»

Με ανάρτησή της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία αυτή, λέγοντας:

«Καλά νέα: Η Ευρώπη, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με άλλους για τη συλλογική ανθεκτικότητα μέσω μιας πολυμερούς εμπορικής πρωτοβουλίας για κρίσιμα ορυκτά.

Μαζί, θα οικοδομήσουμε ισχυρές και διαφοροποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού για να εξασφαλίσουμε τα υλικά που χρειάζονται για την τροφοδοσία των οικονομιών μας».

Σημειώνεται ότι η συμφωνία αφορά τη συνεργασία των τριών πλευρών στους τομείς της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της παραγωγής και της ανακύκλωσης σπάνιων γαιών. Στόχος είναι επίσης να επιταχυνθεί η έρευνα και η ανάπτυξη στους τομείς αυτούς και να ενισχυθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών για τα διαθέσιμα αποθέματα.

