ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνία υπέγραψαν σημαντική συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά
Με την κίνηση αυτή οι τρεις πλευρές στοχεύουν να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, όπου κυριαρχεί η Κίνα
Ουσιαστικής σημασίαςΤα κρίσιμα ορυκτά είναι ουσιαστικής σημασίας για τους πολλούς τομείς, από την αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι την άμυνα και την ψηφιακή τεχνολογία.
Στην κοινή ανακοίνωσή τους, Βρυξέλλες, Τόκιο και Ουάσινγκτον, ανέφεραν επίσης ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύτηκαν να συνάψουν ένα μνημόνιο κατανόησης για τα κρίσιμα ορυκτά μέσα σε διάστημα 30 ημερών.
Οι τρεις συνυπογράφουσες τη συμφωνία σκοπεύουν «να βελτιώσουν σημαντικά την εθνική και οικονομική ασφάλειά τους, ενισχύοντας από κοινού την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων τους στην Ουάσινγκτον.
"I don’t need to explain to anybody here that critical minerals are vital to the devices that we use every single day. They power our infrastructure, our industry, and our national defense … Our goal is to have a global market that's secure, a global supply that's enduring and… pic.twitter.com/NYO5fHCIxh— Department of State (@StateDept) February 4, 2026
«Με την ανάπτυξη αυτού του σχεδίου δράσης ελπίζουμε να θέσουμε τις βάσεις για μια δεσμευτική, πολυμερή συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά, με χώρες με παραπλήσια ιδεολογία» σημείωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, σε μια δήλωσή του προς τον Τύπο.
Επόμενο σχέδιο δράσης με το ΜεξικόΗ Ουάσινγκτον ανακοίνωσε αμέσως μετά ένα παρόμοιο σχέδιο δράσης με το Μεξικό, με όρους ταυτόσημους με εκείνους της συμφωνίας με τις Βρυξέλλες και το Τόκιο.
Το πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ, της ΕΕ και της Ιαπωνίας αποσκοπεί «στον προσδιορισμό των τομέων συνεργασίας προκειμένου να τονωθεί η ζήτηση και να διαφοροποιηθούν οι προμήθειες» για τις υπογράφουσες χώρες. Ο στόχος είναι να μειωθεί συνολικά η εξάρτηση από την Κίνα, η οποία ελέγχει σε μεγάλο βαθμό την αλυσίδα ανεφοδιασμού αυτών των κρίσιμων ορυκτών.
«Ισχυρές και διαφοροποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού»Με ανάρτησή της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία αυτή, λέγοντας:
«Καλά νέα: Η Ευρώπη, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με άλλους για τη συλλογική ανθεκτικότητα μέσω μιας πολυμερούς εμπορικής πρωτοβουλίας για κρίσιμα ορυκτά.
Μαζί, θα οικοδομήσουμε ισχυρές και διαφοροποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού για να εξασφαλίσουμε τα υλικά που χρειάζονται για την τροφοδοσία των οικονομιών μας».
Σημειώνεται ότι η συμφωνία αφορά τη συνεργασία των τριών πλευρών στους τομείς της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της παραγωγής και της ανακύκλωσης σπάνιων γαιών. Στόχος είναι επίσης να επιταχυνθεί η έρευνα και η ανάπτυξη στους τομείς αυτούς και να ενισχυθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών για τα διαθέσιμα αποθέματα.
Good news: Europe, Japan, and the US will work with others on collective resilience through a plurilateral trade initiative on critical minerals.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 4, 2026
Together, we will build strong and diversified supply chains to secure the materials needed to power our economies.
Next step: a… pic.twitter.com/xP4GZqwVws
