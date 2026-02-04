ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνία υπέγραψαν σημαντική συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά

Good news: Europe, Japan, and the US will work with others on collective resilience through a plurilateral trade initiative on critical minerals.



Together, we will build strong and diversified supply chains to secure the materials needed to power our economies.



Next step: a… pic.twitter.com/xP4GZqwVws — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 4, 2026

Σημειώνεται ότι η συμφωνία αφορά τη συνεργασία των τριών πλευρών στους τομείς της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της παραγωγής και της ανακύκλωσης σπάνιων γαιών. Στόχος είναι επίσης να επιταχυνθεί η έρευνα και η ανάπτυξη στους τομείς αυτούς και να ενισχυθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών για τα διαθέσιμα αποθέματα.