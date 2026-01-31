Σιωπηλή πορεία 10.000 βετεράνων στην Κοπεγχάγη κατά των δηλώσεων Τραμπ για το ΝΑΤΟ, δείτε βίντεο

Στην κορυφή της πορείας, διαδηλωτές κρατούσαν ένα μεγάλο κόκκινο πανό που έγραφε «Χωρίς Λόγια».«Ο Τραμπ είναι τόσο ηλίθιος», έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσε ένας συμμετέχων, ενώ ένα άλλο, που κρατούσε ένα παιδί, έγραφε: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη!»«Οι δηλώσεις του Τραμπ ήταν πολύ προσβλητικές», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χένινγκ Άντερσεν, ένας Δανός που υπηρέτησε σε αποστολή του ΟΗΕ στην Κύπρο. «Έχω φίλους που ήταν εκεί (στο Αφγανιστάν). Κάποιοι από αυτούς τραυματίστηκαν και εξακολουθούν να φέρουν τα σημάδια του πολέμου σήμερα», πρόσθεσε ο 64χρονος, με τέσσερα στρατιωτικά παράσημα καρφιτσωμένα στο στήθος του μαύρου σακακιού του βετεράνου. Ο Τραμπ «λέει πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζει όλη την αλήθεια», είπε αγανακτισμένος.«Μείναμε πολύ ευχάριστα έκπληκτοι από την υποστήριξη που λάβαμε», δήλωσε ο Σόρεν Κνούντσεν, αντιπρόεδρος της Δανικής Ένωσης Βετεράνων.Η Δανία, η οποία συνεχίζει να αποκαλεί τις ΗΠΑ «στενότερο σύμμαχό» της παρά τις εντάσεις για τη Γροιλανδία, είχε μεγαλή στρατιωτική συμμετοχή πολεμώντας στο πλευρό των αμερικανικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου και αργότερα στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.