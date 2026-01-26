Υπό κράτηση ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου στη Μασσαλία για έρευνα σχετικά με ψευδή σημαία
Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν αν το πλοίο Grinch συνδέεται με δίκτυο παράκαμψης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Υπό κράτηση τέθηκε ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου που συνελήφθη στα μέσα της περασμένης εβδομάδας από τις γαλλικές αρχές στη Μεσόγειο, καθώς ερευνάται εάν το πλοίο έπλεε υπό ψευδή σημαία. Την εξέλιξη ανακοίνωσε η εισαγγελία της Μασσαλίας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας.
Το δεξαμενόπλοιο Grinch συνελήφθη την Πέμπτη και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι ανήκει στον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο», μέσω του οποίου η Ρωσία συνεχίζει να εξάγει πετρέλαιο παρά τις διεθνείς κυρώσεις.
Οι γαλλικές αρχές δεν αναφέρονται ρητά στη Ρωσία στην επίσημη ανακοίνωσή τους, ωστόσο το ιστορικό του πλοίου και η διαδρομή του έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνητών.
Το Grinch απέπλευσε από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ στις αρχές Ιανουαρίου και, σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία, έφερε σημαία των Νησιών Κομόρος, γεγονός που αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας.
Μεγάλο μέρος αυτών των εξαγωγών πραγματοποιείται μέσω πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», τα οποία συχνά χρησιμοποιούν αμφιλεγόμενες πρακτικές, όπως αλλαγές σημαίας ή ασαφή ιδιοκτησιακά σχήματα, προκειμένου να παρακάμπτουν τις κυρώσεις.
Η έρευνα για το Grinch βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις γαλλικές αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
🇫🇷 French army footage shows interception of suspected Russian tanker— AFP News Agency (@AFP) January 25, 2026
Images provided by the French Armed Forces General Staff show the French Navy’s intervention of the Grinch tanker, suspected of belonging to the Russian 'shadow fleet'. pic.twitter.com/y9147ERKMG
Υπό κράτηση ο 58χρονος πλοίαρχος – Έλεγχοι στα έγγραφαΟ 58χρονος Ινδός πλοίαρχος κρατείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, επίσης Ινδοί, παραμένουν επί του πλοίου. Σύμφωνα με την εισαγγελία, βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι για τα ναυτιλιακά έγγραφα και την επαλήθευση της σημαίας που φέρει το δεξαμενόπλοιο.
Κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ο ρόλος του «σκιώδους στόλου»Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει συνολικά 19 δέσμες κυρώσεων στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Παρά τα περιοριστικά μέτρα, η Μόσχα έχει καταφέρει να προσαρμοστεί και εξακολουθεί να εξάγει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, κυρίως προς χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, συχνά σε μειωμένες τιμές.
Προηγούμενο με άλλο πλοίο τον ΟκτώβριοΥπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο η Γαλλία είχε συλλάβει ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο, το Boracay, στο οποίο είχαν επιβληθεί κυρώσεις. Το πλοίο είχε τελικά αφεθεί ελεύθερο και του επετράπη να αποπλεύσει έπειτα από μερικές ημέρες.
