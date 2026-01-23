Τραμπ κατά Καναδά: Αντί για τον Χρυσό Θόλο, θέλουν την Κίνα που θα τους «καταπιεί» σ’ενα χρόνο

Γροιλανδία και Καναδά ένωσε σε μια ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ που κατηγορεί τον βόρειο γείτονά του ότι προτιμά να κάνει συμφωνίες με την Κίνα αντί να δέχεται την προστασία από το αντιαεροπορικό σύστημα του «Χρυσού Θόλου» που σχεδιάζουν οι ΗΠΑ.Σε ανάρτησή του την Παρασκευή, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι το Πεκίνο θα «καταπιεί» τον Καναδά μέσω των συμφωνιών που συνάπτει.Ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει: «Ο Καναδάς είναι αντίθετος στην κατασκευή του “Χρυσού Θόλου» πάνω από τη Γροιλανδία, παρόλο που ο Θόλος θα προστατεύει τον Καναδά. Αντ' αυτού, ψήφισαν υπέρ της συνεργασίας με την Κίνα, η οποία θα τους «καταβροχθίσει» μέσα στον πρώτο χρόνο!»Στο πρόσφατο παρελθόν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ισχυριστεί ότι οι Κινέζοι και οι Ρώσοι έχουν βλέψεις για τη Γροιλανδία.