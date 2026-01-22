Πιθανόν σε προσωρινή ισχύ από τον Μάρτιο η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, εκτιμά Ευρωπαίος διπλωμάτης
Πιθανόν σε προσωρινή ισχύ από τον Μάρτιο η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, εκτιμά Ευρωπαίος διπλωμάτης
Ο διπλωμάτης δήλωσε στο Reuters ότι η Παραγουάη ενδέχεται να είναι η πρώτη χώρα που θα την επικυρώσει – Προσφυγή στο Δικαστήριο της ΕΕ από ευρωβουλευτές που αντιτίθενται και έντονες αντιδράσεις από τη Γαλλία
Η εμπορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur θα τεθεί, πιθανότατα, σε προσωρινή εφαρμογή από τον Μάρτιο, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη που μίλησε στο Reuters, παρά το γεγονός ότι έχει παραπεμφθεί στο ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ και προκαλεί έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.
Όπως ανέφερε ο διπλωμάτης την Πέμπτη, η συμφωνία προβλέπεται να εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση μόλις επικυρωθεί από το πρώτο κράτος της Mercosur, κάτι που –κατά τον ίδιο– είναι πιθανό να συμβεί τον Μάρτιο με την Παραγουάη. «Η συμφωνία θα τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή μόλις την επικυρώσει το πρώτο κράτος της Mercosur. Πιθανότατα αυτό θα είναι η Παραγουάη τον Μάρτιο», σημείωσε.
Ωστόσο, την Τετάρτη, ευρωβουλευτές παρέπεμψαν τη συμφωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να καθυστερήσει την πλήρη εφαρμογή της έως και δύο χρόνια. Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει περαιτέρω τη διαδικασία της κύρωσής της με τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη.
Η συμφωνία, η μεγαλύτερη εμπορική που έχει υπογράψει ποτέ η ΕΕ, ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων. Η καθυστέρηση είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια σε μεγάλο μέρος του γερμανικού επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και στον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, έναν από τους βασικούς υποστηρικτές της.
Οι υποστηρικτές της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι είναι κρίσιμη για να αντισταθμίσει τις απώλειες που υφίστανται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τους δασμούς των ΗΠΑ και για να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα. Αντίθετα, οι επικριτές της –με επικεφαλής τη Γαλλία– προειδοποιούν ότι θα αυξηθούν οι εισαγωγές φθηνού βοείου κρέατος, ζάχαρης και πουλερικών, υπονομεύοντας τους Ευρωπαίους αγρότες.
Η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, εν αναμονή της δικαστικής απόφασης και της κοινοβουλευτικής έγκρισης, θεωρείται πολιτικά δύσκολη, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να την ακυρώσει εκ των υστέρων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις κυβερνήσεις και τους ευρωβουλευτές πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματα σε αυτό το θέμα.
Στο μεταξύ, ο Μερτς, μιλώντας στους συνέδρους του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, εξέφρασε τη λύπη του για τη χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Αλλά να είστε βέβαιοι: δεν θα σταματήσουμε. Η συμφωνία με τη Mercosur είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Δεν υπάρχει εναλλακτική, αν θέλουμε υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη», δήλωσε.
Όπως ανέφερε ο διπλωμάτης την Πέμπτη, η συμφωνία προβλέπεται να εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση μόλις επικυρωθεί από το πρώτο κράτος της Mercosur, κάτι που –κατά τον ίδιο– είναι πιθανό να συμβεί τον Μάρτιο με την Παραγουάη. «Η συμφωνία θα τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή μόλις την επικυρώσει το πρώτο κράτος της Mercosur. Πιθανότατα αυτό θα είναι η Παραγουάη τον Μάρτιο», σημείωσε.
Ωστόσο, την Τετάρτη, ευρωβουλευτές παρέπεμψαν τη συμφωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να καθυστερήσει την πλήρη εφαρμογή της έως και δύο χρόνια. Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει περαιτέρω τη διαδικασία της κύρωσής της με τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη.
Η συμφωνία, η μεγαλύτερη εμπορική που έχει υπογράψει ποτέ η ΕΕ, ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων. Η καθυστέρηση είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια σε μεγάλο μέρος του γερμανικού επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και στον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, έναν από τους βασικούς υποστηρικτές της.
Οι υποστηρικτές της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι είναι κρίσιμη για να αντισταθμίσει τις απώλειες που υφίστανται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τους δασμούς των ΗΠΑ και για να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα. Αντίθετα, οι επικριτές της –με επικεφαλής τη Γαλλία– προειδοποιούν ότι θα αυξηθούν οι εισαγωγές φθηνού βοείου κρέατος, ζάχαρης και πουλερικών, υπονομεύοντας τους Ευρωπαίους αγρότες.
Η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, εν αναμονή της δικαστικής απόφασης και της κοινοβουλευτικής έγκρισης, θεωρείται πολιτικά δύσκολη, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να την ακυρώσει εκ των υστέρων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις κυβερνήσεις και τους ευρωβουλευτές πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματα σε αυτό το θέμα.
Στο μεταξύ, ο Μερτς, μιλώντας στους συνέδρους του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, εξέφρασε τη λύπη του για τη χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Αλλά να είστε βέβαιοι: δεν θα σταματήσουμε. Η συμφωνία με τη Mercosur είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Δεν υπάρχει εναλλακτική, αν θέλουμε υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη», δήλωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα