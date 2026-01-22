Για τέταρτη φορά σε επτά μήνες η Φον ντερ Λάιεν βγήκε αλώβητη από πρόταση μομφής στο Ευρωκοινοβούλιο
Απορρίφθηκε η πρωτοβουλία της ακροδεξιάς ομάδας Patriots for Europe με φόντο τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur

Με ευρεία πλειοψηφία απέρριψε την Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση μομφής κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Συγκεκριμένα, από τους 720 ευρωβουλευτές, στην ψηφοφορία συμμετείχαν 565. Υπέρ της ανατροπής της Επιτροπής ψήφισαν μόλις 165, ενώ 390 καταψήφισαν την πρόταση και 10 δήλωσαν αποχή. Η Φον ντερ Λάιεν δεν βρισκόταν στο Στρασβούργο την ώρα της ψηφοφορίας.

Η πρόταση μομφής είχε κατατεθεί από την ακροδεξιά πολιτική ομάδα Patriots for Europe, η οποία κατηγόρησε την πρόεδρο της Κομισιόν και το σύνολο των επιτρόπων για τον χειρισμό της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Mercosur. Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης, η συμφωνία υπονομεύει τους Ευρωπαίους αγρότες, ανοίγοντας - όπως υποστήριξαν - την ευρωπαϊκή αγορά σε αθέμιτο ανταγωνισμό.

Επαναλαμβανόμενες απόπειρες χωρίς αποτέλεσμα

Πρόκειται για την τέταρτη αντίστοιχη πρωτοβουλία τους τελευταίους επτά μήνες, καθώς τρεις προηγούμενες προτάσεις μομφής είχαν επίσης απορριφθεί. Το σχετικά χαμηλό όριο που απαιτείται για την έναρξη διαδικασίας - 72 υπογραφές επί συνόλου 720 ευρωβουλευτών - έχει διευκολύνει τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες να τεθεί υπό αμφισβήτηση η ευρωπαϊκή εκτελεστική εξουσία, χωρίς ωστόσο ουσιαστικές πιθανότητες επιτυχίας.

Η συζήτηση της πρότασης, που προηγήθηκε της ψηφοφορίας τη Δευτέρα, διεξήχθη σε σχεδόν άδεια αίθουσα, καθώς μεγάλο μέρος των ευρωβουλευτών επέλεξε να την μποϊκοτάρει, διαμαρτυρόμενο για τις επαναλαμβανόμενες - όπως τις χαρακτήρισαν - προσχηματικές κινήσεις της άκρας Δεξιάς και της άκρας Αριστεράς. Ακόμη και ο επικεφαλής των Patriots for Europe, Ζορντάν Μπαρντελά, απουσίαζε από τη διαδικασία.
