Προβληματισμός στους Ευρωπαίους για το Συμβούλιο Τραμπ, τι θα κάνει η Αθήνα - Ποιοι έχουν ήδη αποδεχθεί, «ναι» από Νετανιάχου
Επιφυλάξεις, διαφωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις ενόψει Νταβός - Στο 1 δισ. το κόστος μόνιμου μέλους - Η Αθήνα «ζυγίζει» την κατάσταση αλλά εμφανίζεται απρόθυμη - Τι θέση έχει η κάθε μία χώρα
Σε νέο πεδίο αναμέτρησης του προέδρου Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους οδηγεί η επιμονή του Αμερικανού προέδρου να εγκλωβίσει τις 60 χώρες τις οποίες προσκάλεσε να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο για την Ειρήνη ,αυτό που αποκαλύπτεται ότι αποτελεί έναν «ΙΧ μινι ΟΗΕ» με ισόβιο πρόεδρο τον ίδιο, απαιτώντας να έχει θετική απάντηση μέχρι αυριο, οπότε φιλοδοξεί να ανακοινωθεί η ίδρυσή του στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός μεσούσης της κρίσης με τις απειλές εναντίον της Γροιλανδίας.
Το Συμβούλιο της Ειρήνης προβλεπόταν αρχικά από το σχέδιο ειρήνευσης για τη Γάζα και μάλιστα περιλαμβάνεται και στο ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα, και είχε γίνει αποδεκτό, έστω και με επιφυλάξεις, από όλες τις χώρες που συμμετείχαν και στη Διάσκεψη του Σαρμ ελ Σέιχ.
Έκπληκτες, όμως, οι ξένες κυβερνήσεις που έλαβαν τις προηγούμενες ημέρες την πρόσκληση να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο για την Ειρήνη διαπίστωσαν ότι τα συνοδευτικά έγγραφα περιλάμβαναν και το καταστατικό του Συμβουλίου, το οποίο βεβαίως δεν είχε σχέση με την αρχική πρωτοβουλία. Το Συμβούλιο για την Ειρήνη, όπως το οραματίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν περιορίζεται μόνο στη Γάζα ούτε έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, αλλά αντιθέτως φιλοδοξεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά και εναλλακτικά προς τον ίδιο τον ΟΗΕ, ενώ δημιουργεί μείζονα ζητήματα σχετικά με τη νομιμοποίησή του αλλά και τη θεσμική του υπόσταση.
Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ήδη εκφράσει τον προβληματισμό και τις επιφυλάξεις τους για τη συμμετοχή σε έναν τέτοιο οργανισμό, με πρώτη τη γαλλική κυβέρνηση, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Γερμανία και την Νορβηγία ήδη να απορρίπτει την πρόσκληση.
Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει ενδελεχώς την πρόταση Τραμπ τόσο στην πολιτική όσο και στη νομική της διάσταση ,έργο που ανέλαβε τις τελευταίες ημέρες ο Υπουργός Εξωτερικών Γ.Γεραπετρίτης και συντονίζεται με εταίρους εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διαμορφώσει την τελική της στάση και υπό το πρίσμα, βεβαίως, της συμμετοχής της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου για συμμετοχή σε ένα όργανο το οποίο υπερβαίνει τις σαφείς προβλέψεις που περιλαμβάνει το ψήφισμα 2803 του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα και προορίζεται να υποκαταστήσει τον ΟΗΕ ως θεματοφύλακα της Ειρήνης της διεθνούς νομιμότητας.
Με τον τρόπο που έχουν συνταχθεί οι προσκλήσεις και με την επιλογή των παραληπτών, εξυπακούεται ότι μια απόρριψη της πρόσκλησης θα εκληφθεί αρνητικά από τον πρόεδρο Τραμπ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σχέση του από εδώ και πέρα με όσους δεν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του σχεδίου του. Από την άλλη πλευρά, όμως, η αποδοχή της πρόσκλησης σημαίνει και νομιμοποίηση μιας διαδικασίας για την οποία κανείς δεν γνωρίζει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά και, συγχρόνως, οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση και υπονόμευση του ίδιου του ΟΗΕ.
Ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να έχει εξασφαλίσει ήδη τη συμμετοχή τουλάχιστον δέκα χωρών, ώστε να μπορέσει αύριο στο Νταβός να εξαγγείλει τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Ειρήνης και συγχρόνως να επιτεθεί, όπως αναμένεται, σε εκείνες τις χώρες που αντιμετώπισαν επιφυλακτικά τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, ότι αποδέχτηκε την πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης».
Θετική απάντηση έδωσε από την πλευρά του και το Αζερμπαϊτζάν. «Είμαστε, όπως πάντα, έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά στη διεθνή συνεργασία, την ειρήνη και τη σταθερότητα», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.
Μεταξύ των άλλων χωρών που έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση Τραμπ φέρονται να είναι η Ουγγαρία, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο, η Λευκορωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αλβανία και πιθανότατα η Αρμενία και το Καζακστάν. Ο Καναδάς φέρεται να αντιμετωπίζει θετικά την πρόσκληση, δηλώνοντας όμως ότι δεν πρόκειται να καταβάλει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια που απαιτεί ο Αμερικανός πρόεδρος προκειμένου μια χώρα να έχει μόνιμη θέση στο Συμβούλιο, ενώ αμφίβολο θεωρείται ότι οι υπόλοιπες χώρες που ανταποκρίνονται στην πρόσκληση του προέδρου Τραμπ θα καταβάλουν αυτό το ποσό.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Τουρκία παρά τον αρχικό ενθουσιασμό με την παραλαβή της πρόσκλησης Τραμπ δεν έχει ακόμη απαντήσει ενώ ο ΥΠΕΞ Χ. Φινταν είχε χθες τηλεφωνικη επικοινωνία με τον Μάρκο Ρούμπιο με αντικείμενο τόσο την συγκρότηση του Συμβουλιου όσο και τις εξελίξεις στην Συρία όπου φαίνεται να ικανοποιείται η μόνιμη επιδίωξη της Τουρκίας για εγκατάλειψη από τις ΗΠΑ των Κούρδων συμμάχων της.
Η πρωτοβουλία Τραμπ δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό, καθώς στις χώρες που έχει προσκαλέσει περιλαμβάνεται και η Ρωσία, τη στιγμή που η χώρα αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη με τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος της Ουκρανίας εμφανίζεται αρνητικός στη συμμετοχή της χώρας του στο Συμβούλιο για την Ειρήνη.
Το Συμβούλιο θα αναλαμβάνει το έργο της «οικοδόμησης της ειρήνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» και πρόεδρός του θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα έχει διπλή ιδιότητα, καθώς θα εκπροσωπεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως πρόεδρος του Συμβουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιλέγει τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, τα οποία θα είναι «ηγέτες παγκόσμιου κύρους» και θα υπηρετούν με διετείς θητείες, με δυνατότητα απομάκρυνσής τους από τον πρόεδρο.
