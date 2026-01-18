Έξι νεκροί σε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
Πακιστάν Καράτσι

Έξι νεκροί σε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν

Το κτίριο ήταν γεμάτο εύφλεκτα υλικά όπως πλαστικό αφρό, υφάσματα, χαλιά και αρώματα

Έξι νεκροί σε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων, από τους οποίους ένας ήταν πυροσβέστης.

Τμήματα του Gul Plaza, που περιλαμβάνει 1.200 καταστήματα και εκτείνεται σε 8.000 τ.μ., έχουν καταρρεύσει, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, εμποδίζει τις προσπάθειες διάσωσης.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και υπάρχει ο φόβος ότι κάποιοι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι μέσα στο πολυώροφο εμπορικό κέντρο που εξακολουθεί να καίγεται.

Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι όταν οι διασώστες έφτασαν στον τόπο του συμβάντος το Σάββατο, «η φωτιά από το ισόγειο είχε εξαπλωθεί στους επάνω ορόφους και σχεδόν ολόκληρο το κτίριο είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες».

Το πρωί της Κυριακής, καπνός εξακολουθούσε να βγαίνει από τα ερείπια του Gul Plaza.

Το εμπορικό κέντρο, όπως αναφέρει το BBC, ήταν γεμάτο εύφλεκτα υλικά όπως πλαστικό αφρό, υφάσματα, χαλιά και αρώματα.

Τουλάχιστον 20 πυροσβεστικά οχήματα προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά, αλλά υπάρχουν ανησυχίες ότι το εμπορικό κέντρο μπορεί να καταρρεύσει ολικά.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης