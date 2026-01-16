Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Νέα εποχή στις σχέσεις Καναδά - Κίνας: Συμφώνησαν σε αμοιβαία μείωση των δασμών
Η συμφωνία θεωρείται σημαντική εξέλιξη έπειτα από μακρά περίοδο ψυχρών σχέσεων και ανταλλαγής δασμών
Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσαν τη μείωση των δασμών μεταξύ των δύο χωρών, στέλνοντας μήνυμα «επανεκκίνησης» των σχέσεων μετά από χρόνια εντάσεων και εμπορικών αντιποίνων.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Κάρνεϊ, το Πεκίνο αναμένεται να μειώσει έως την 1η Μαρτίου τους δασμούς στο καναδικό κραμβέλαιο από το 85% στο 15%, ενώ η Οτάβα συμφώνησε να φορολογεί τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα με τον συντελεστή της πλέον ευνοημένης χώρας 6,1%.
Η συμφωνία θεωρείται σημαντική εξέλιξη έπειτα από μακρά περίοδο ψυχρών σχέσεων και ανταλλαγής δασμών, σύμφωνα με το BBC. Ο Σι Τζινπίνγκ μίλησε για «στροφή» στις διμερείς σχέσεις, ενώ για τον Κάρνεϊ πρόκειται για πολιτική επιτυχία, καθώς είναι ο πρώτος Καναδός ηγέτης που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν δέκα χρόνια.
Ο Καναδός πρωθυπουργός επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να μειώσει την εξάρτηση της χώρας του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον βασικό εμπορικό της εταίρο, εν μέσω της αβεβαιότητας που έχουν προκαλέσει οι κατά καιρούς δασμολογικές κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως εκτιμάται, η νέα συμφωνία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο και για αυξημένες κινεζικές επενδύσεις στον Καναδά, σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας λόγω της εγγύτητάς της με τις ΗΠΑ.
Ο ίδιος ο Κάρνεϊ άφησε να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές εμπορικές πολιτικές συνέβαλαν στην προσέγγιση με το Πεκίνο, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Καναδά - Κίνας είναι τους τελευταίους μήνες πιο «προβλέψιμες» και ότι οι συνομιλίες ήταν «ρεαλιστικές και με σεβασμό». Παράλληλα, τόνισε ότι η Οτάβα διατηρεί σαφείς «κόκκινες γραμμές», ιδίως σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκλογικών παρεμβάσεων και θεσμικών «δικλίδων ασφαλείας».
Αναλυτές εκτιμούν ότι η επίσκεψη Κάρνεϊ μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες χώρες που πλήττονται από τους αμερικανικούς δασμούς. Την ίδια στιγμή, το Πεκίνο επιχειρεί να προβάλει την εικόνα ενός σταθερού και αξιόπιστου διεθνούς εταίρου, προωθώντας πιο πραγματιστικές σχέσεις, στο πλαίσιο μιας «αμοιβαία επωφελούς» συνεργασίας.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι πρόσφατες επισκέψεις ξένων ηγετών στο Πεκίνο, όπως του προέδρου της Νότιας Κορέας και του πρωθυπουργού της Ιρλανδίας, ενώ αναμένονται αντίστοιχες επισκέψεις από τον Βρετανό πρωθυπουργό και τον Γερμανό καγκελάριο. Ο Κάρνεϊ υπογράμμισε ότι «ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά» και ότι ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθεί ο Καναδάς «θα καθορίσει το μέλλον του για δεκαετίες».
Κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του, ο Καναδός πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια συνεργασία που διαμορφώνει τις βάσεις ενός «νέου παγκόσμιου συστήματος», επισημαίνοντας ότι το πολυμερές πλαίσιο έχει «υπονομευθεί».
