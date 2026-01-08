Η Γερουσία των ΗΠΑ μπλοκάρει με ψήφισμα νέες στρατιωτικές ενέργειες στη Βενεζουέλα: Και Ρεπουμπλικάνοι εναντίον Τραμπ, «θα πρέπει να ντρέπονται» λέει

Η απόφαση πέρασε με ψήφους 52 υπέρ και 47 κατά, με πέντε Ρεπουμπλικανούς να στηρίζουν την πρόταση, μαζί με τους Δημοκρατικούς - Για «ηλιοθιότητα» μιλά ο Αμερικανός πρόεδρος