Σταθεροποίηση, ανάκαμψη και μετάβαση: Τα τρία στάδια του σχεδίου των ΗΠΑ για τη Βενεζουέλα
Όπως τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, τα έσοδα από το πετρέλαιο θα τελούν υπό αμερικανικό έλεγχο και θα διανεμηθούν με τρόπο που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ωφελεί τον λαό της Βενεζουέλας
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο παρουσίασε τα επόμενα στάδια της αμερικανικής στρατηγικής στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον σκοπεύει να προχωρήσει στην πώληση του πετρελαίου που βρίσκεται στη χώρα, διαθέτοντάς το στη διεθνή αγορά.
Όπως ανέφερε, τα έσοδα από το πετρέλαιο θα τελούν υπό αμερικανικό έλεγχο και θα διανεμηθούν με τρόπο που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ωφελεί τον λαό της Βενεζουέλας. «Έχουμε μεγάλη επιρροή για να προχωρήσουμε στο μέτωπο της σταθεροποίησης», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Ρούμπιο περιέγραψε τη δεύτερη φάση της αμερικανικής στρατηγικής ως φάση «ανάκαμψης», η οποία, όπως είπε, θα περιλαμβάνει αμνηστία για στελέχη της αντιπολίτευσης.
Ακολούθως, θα υπάρξει μια περίοδος «μετάβασης», υπογράμμισε χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα υλοποιηθεί.
Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό, οι Βενεζουελάνοι «κατανοούν ότι ο μόνος τρόπος να συνεχίσουν να εξάγουν πετρέλαιο και να παράγουν έσοδα, χωρίς να οδηγηθούν σε οικονομική κατάρρευση, είναι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Υποστήριξε επίσης ότι το καθεστώς δεν μπορεί πλέον να διαθέτει πετρέλαιο και να εξασφαλίζει έσοδα χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον, κάτι που - όπως είπε - δίνει στις ΗΠΑ «τεράστια επιρροή» και «έλεγχο».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν επανειλημμένα να επιτύχουν μια λύση χωρίς να προχωρήσουν στη σύλληψη του, Νικολάς Μαδούρο, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι προσπάθειες αυτές «δυστυχώς δεν απέδωσαν».
Τέλος, υποστήριξε ότι ένας πρόεδρος έχει το δικαίωμα να αναλάβει δράση όταν υφίσταται απειλή για την εθνική ασφάλεια.
