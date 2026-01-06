WSJ: Απόρρητη έκθεση της CIA για τη Βενεζουέλα βλέπει ρόλο «πιστών στο καθεστώς» στη διατήρηση της σταθερότητας
WSJ: Απόρρητη έκθεση της CIA για τη Βενεζουέλα βλέπει ρόλο «πιστών στο καθεστώς» στη διατήρηση της σταθερότητας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκθεση παρουσιάστηκε στον Ντόναλντ Τραμπ και αναφέρεται στην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες

WSJ: Απόρρητη έκθεση της CIA για τη Βενεζουέλα βλέπει ρόλο «πιστών στο καθεστώς» στη διατήρηση της σταθερότητας
Απόρρητη έκθεση της CIA, για την οποία φέρεται να έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πολιτικοί «πιστοί στο καθεστώς» της Βενεζουέλας θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο χάσει την εξουσία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, στην έκθεση γίνεται αναφορά και στην αντιπρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία αξιολογείται ως πρόσωπο με δυνατότητα να συμβάλει σε μια ενδεχόμενη μεταβατική περίοδο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατή η άμεση ανεξάρτητη επιβεβαίωση του περιεχομένου της έκθεσης. Το δημοσίευμα, ωστόσο, προστίθεται στις αναλύσεις της Ουάσινγκτον για το μέλλον της Βενεζουέλας, εν μέσω κλιμάκωσης της διεθνούς έντασης και των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή.
