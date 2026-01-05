Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: Μην μας συγκρίνετε με τη Βενεζουέλα, είμαστε δημοκρατική χώρα
Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: Μην μας συγκρίνετε με τη Βενεζουέλα, είμαστε δημοκρατική χώρα

Ο Φρέντερικ Νίλσεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Νουούκ είπε ότι θέλει να αποκαταστήσει την επικοινωνία με τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε σήμερα ότι θέλει να αποκαταστήσει την επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την πρόθεσή του να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του αυτόνομου αυτού εδάφους που ανήκει στη Δανία.

"Η κατάσταση δεν είναι τέτοια που οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να κατακτήσουν τη Γροιλανδία. Αυτό δεν ισχύει. Δεν πρέπει λοιπόν να ενδώσουμε στον πανικό. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την καλή συνεργασία που είχαμε", δήλωσε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.

Υπογράμμισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση του "τώρα θα σκληρύνει τους τόνους, καθώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε".

Θέλουμε να αποκαταστήσουμε την καλή συνεργασία που είχαμε προηγουμένως με τις ΗΠΑ. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια απευθείας γραμμή με την Ουάσινγκτον. Είμαστε ανοιχτοί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εργαζόμαστε για την ενίσχυση του διαλόγου με τις συμμαχικές χώρες και το ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε στο σημείο που να σκεφτόμαστε ότι η χώρα μας μπορεί να καταληφθεί και ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε μια νύχτα, υπογράμμισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από το αμερικανικό περιοδικό The Atlantic σχετικά με τις επιπλοκές για τη Γροιλανδία της στρατιωτικής επιχείρησης που διεξήγαγαν οι αμερικανικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα, δήλωσε ότι εναπόκειται στους εταίρους του να τις αξιολογήσουν: "Θα πρέπει να διαμορφώσουν τη δική τους γνώμη", απάντησε.

Για τον Νίλσεν, ένα είναι βέβαιο, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. "Η χώρα μας δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Βενεζουέλα. Εμείς είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Είναι (η χώρα μας) εδώ και πολλά, πολλά χρόνια", τόνισε.
