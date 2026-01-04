Πιθανόν με κυβερνοεπιθέσεις οι ΗΠΑ βύθισαν στο σκοτάδι το Καράκας στη διάρκεια της επιχείρησής τους

Αυτές οι επιχειρήσεις είναι, συνήθως, άκρως απόρρητες και οι ΗΠΑ θεωρούνται μία από τις πιο προηγμένες χώρες στον κόσμο στον τομέα των κυβερνοεπιχειρήσεων